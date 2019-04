Lo sfogo del tecnico dei clivensi dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro i neroverdi.

Ormai la retrocessione è solo questione di tempo. Il Chievo è sempre più vicino alla Serie B, ancor di più dopo il 4-0 rimediato nel turno infrasettimanale in casa del Sassuolo. Una sconfitta pesante che non è andata giù a Domenico Di Carlo, letteralmente infurtiato nel post-partita per la direzione arbitrale. La decisione che più di tutte fa arrabbiare il tecnico dei clivensi è il gol di Giaccherini annullato dal VAR cje sarebbe valso l'1-1

In campo ci siamo noi e gli avversari. Ma evidentemente non possiamo giocare alla pari con gli altri se ci penalizzano in questa maniera indescrivibile. Io sinceramente non so più cosa dire, poi è normale che i ragazzi si innervosiscano e perdano la tesa. Non si può arbitrare così

Di Carlo ha continuato:

Siamo ultimi e abbiamo grosse difficoltà, ma non ci possono arbitrare così, non esiste. Ci devono consentire di giocare alla pari degli altri, non possiamo essere sempre penalizzati così. Poi è normale che si perde la testa e ci si innervosice. Non è giusto e corretto essere trattati cosi. Ogni volta ci ritroviamo qui a raccontare una partita finita 4-0

Infine dichiara: