Quasi condannato il Chievo, il Frosinone tenta il colpo di coda, ma è fra i 27 punti del Bologna e i 33 di Parma, Cagliari e Genoa che si gioca la partita più appassionante.

di Alberto Casella - 05/04/2019 15:35 | aggiornato 05/04/2019 15:39

Otto turni ancora da giocare, 24 punti a disposizione di ogni squadra: il cammino è ancora lungo per le compagini di Serie A ed è presto per emettere verdetti. Sì, è vero che per lo scudetto manca soltanto la matematica perché la Juventus possa stappare il meritato magnum per festeggiare l'ottavo titolo consecutivo, ma la lotta per i posti in Europa e soprattutto quella per non retrocedere è ancora apertissima.

Al punto che, a dare retta alla matematica, in questo momento possono brindare alla salvezza solo le squadre dal quinto posto (Milan) in su: in linea del tutto teorica, infatti, il Bologna, terzultimo a quota 27, potrebbe, vincendole tutte, raggiungere l'Atalanta a 51 punti. Fantascienza, certo, soprattutto se i rossoblù fossero quelli fatti a fettine proprio dai bergamaschi di Gasperini ieri sera.

Solo la matematica tiene ancora accesa la fiammella del Chievo, ultimo con 11 punti. Anche riottenesse i 3 punti che lo penalizzano da inizio campionato, troppa è la distanza dalla quartultima, l'Empoli con 28, per nutrire troppe speranze: una sola vittoria in 30 partite è bilancio che parla da solo.

Serie A: proibitivo il compito per Di Carlo, tecnico del Chievo

Serie A, la lotta salvezza è affare per 8

E solo il colpo di coda di mercoledì - 3-2 casalingo sul Parma - autorizza il Frosinone, 1 solo punto nelle precedenti 5 partite, a continuare a sperare. Venti punti sono pochini e occorrerebbe infilare un filotto vincente: l'appuntamento è per domenica a Firenze all'ora di pranzo. La lotta vera e propria comincia poco sopra, con 7 squadre racchiuse in 6 punti, dai 27 del Bologna ai 33 di Parma, Cagliari e Genoa con in mezzo Empoli (28), Udinese (29) e Spal (32): una di queste non sarà più in Serie A la prossima stagione.

La Spal punta tutto su Petagna

La quota salvezza negli ultimi anni

Difficile dire quale potrebbe essere la quota salvezza quest'anno. Improbabile si raggiungano le quote record della stagione 2004-05, nella quale retrocessero Atalanta (ultima con 35 punti), Brescia con 41 e Bologna che, arrivato a 42, perse lo spareggio col Parma. Negli ultimi dieci anni i valori si sono decisamente abbassati: nel 2009 il Torino giunse terzultimo con 34 punti e sei anni più tardi il Cagliari non andò oltre i 31, ma nel 2016 al Carpi non ne bastarono 38 per restare in Serie A. L'impressione è che con i felsinei già a 27, la quota tenderà verso l'alto.

Motivazioni e forma fisica

A questo punto del campionato, poi, sarà decisivo guardare più alle motivazioni che al valore degli avversari. Esemplare il caso di Empoli-Napoli, un match in teoria proibitivo per i toscani che però sono riusciti a vincere grazie alla loro caparbietà, certo, ma anche perché i partenopei, che non hanno più nulla da chiedere al campionato, avevano probabilmente la testa all'impegno di Europa League con l'Arsenal. Fondamentale, poi, sarà lo stato di forma delle contendenti a questo punto di una stagione cominciata il 19 agosto, lunga e stressante. Nel 2010, per esempio, la Sampdoria, che a lungo aveva veleggiato sul lato destro della classifica, attraversò un periodo di appannamento, venne risucchiata verso il fondo, si impantanò e retrocesse racimolando solo 5 punti nelle ultime 8 fatali partite.