Nel weekend di Juventus - Milan le due squadre fanno i conti con vari assenti. Roma, record negativo. Inter e Napoli verso il recupero di alcuni pezzi importanti.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 05/04/2019 10:36 | aggiornato 05/04/2019 10:41

Otto partite, circa due mesi. È quanto manca alla fine di una Serie A che quest'anno ci ha fatto vivere molte emozioni. Un campionato equilibrato, fatta eccezione per la lotta al titolo, in tutte le zone della sua classifica. Per raggiungere i propri obiettivi sarà fondamentale stare sul pezzo da qui a fine maggio e, siccome la lotta per entrare in Champions ed Europa League si preannuncia serrata fino alla fine, a fare la differenza sarà ogni minimo particolare, compreso il fattore legato agli infortunati.

Ma come stanno le big? Partiamo proprio da quelli che tra un paio di settimane saranno nuovamente Campioni d'Italia: la Juventus deve fare i conti con alcune assenze che ovviamente non peseranno in chiave campionato, ma in queste ultime partite Allegri sarà chiamato a gestire la rosa in maniera certosina visto che in Champions i bianconeri hanno buone possibilità di arrivare in fondo. Per questo non ci voleva l'infortunio a Cristiano Ronaldo, che al momento sta proseguendo il recupero dopo lo stop in nazionale tramite un programma personalizzato che punta a farlo recuperare in vista della trasferta di Amsterdam.

Sabato però c'è il Milan, contro il quale il tecnico bianconero potrà schierare sia Mario Mandzukic, fresco di rinnovo di contratto fino al 2021, che Leonardo Spinazzola, un altro ragazzo che stava facendo intravedere cose molto interessanti prima di fermarsi per l'ennesima volta ai box. Non ci saranno invece Juan Cuadrado, Douglas Costa e Sami Khedira: tutti e tre sono fermi da diverse settimane, i loro tempi di recupero si riducono ma non sono ancora ipotizzabili. Lo stesso discorso vale per Andrea Barzagli, Mattia Perin e Martin Caceres, titolare nell'ultima partita di campionato vinta contro il Cagliari.

Diego Perotti, esterno della Roma: l'argentino ha segnato 2 gol nelle ultime partite, ma si è nuovamente fermato per infortunio

Serie A, gli infortunati delle big: Roma da record negativo, Kessié rientra

In casa Milan invece le buone notizie sono legate al rientro di Frank Kessié: il centrocampista ivoriano, escluso ufficialmente dal match contro l'Udinese a causa di una lieve infiammazione al ginocchio, tornerà titolare per lasciarsi definitivamente alle spalle le scorie polemiche del post derby, quando la lite con Biglia ha fatto il giro del mondo costringendo Gattuso e la società a prendere dei provvedimenti.

All'Allianz Stadium non ci saranno invece Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetà: entrambe le assenze saranno molto pesanti, perché nonostante le ultime prestazioni incolori di entrambi, entrambi i talenti rossoneri rimangono due perni di una squadra che, in questo girone di ritorno, ha fatto molto bene. I tempi di recupero sono variabili: mentre il portiere dovrebbe rientrare in gruppo a fine mese, per il brasiliano si parla addirittura di maggio. L'infermeria rossonera è completata da Giacomo Bonaventura, la cui stagione è finita da un po', e Andrea Conti.

Non arrivano buone notizie da casa Roma: oltre alle oggettive difficoltà palesate in campionato, Claudio Ranieri dovrà rinunciare a diversi titolare in vista dei prossimi impegni in Serie A. Per esempio, Alessandro Florenzi ha avuto una ricaduta e andrà valutato alla pari di Diego Perotti e Davide Santon, entrambi fermati da un problema al bicipite femorale. La Roma è una delle squadre con più infortunati stagionali, il che non può essere un caso: diversi media della Capitale hanno puntato il dito contro la preparazione fisica di Eusebio Di Francesco, che durante l'anno ha mietuto oltre 40 vittime. La buone notizie arrivano da Stephan El Shaarawy, che potrebbe rientrare già nel prossimo weekend.

Sono invece tre i giocatori fermi ai box per quanto riguarda il Napoli, ma tutti dovrebbero tornare disponibili entro la prima settimana di maggio, pronti per la volata finale. Va detto che la squadra di Ancelotti non ha di fatto alcun obiettivo in Serie A, ma dovrà puntare forte sull'Europa League. Per questo recuperare Raul Albiol sarà fondamentale, anche se il ritorno dello spagnolo non dovrebbe avvenire prima di fine mese. Lo stesso discorso vale per Vlad Chiriches, mentre Amadou Diawara vede ancora lontano la fine di un calvario che, praticamente, gli ha fatto perdere quasi una stagione intera. Sta bene Lorenzo Insigne, che ha smaltito il problema agli adduttori e punta l'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Arsenal.

In chiusura, ecco la situazione dell'Inter. In casa nerazzurra hanno già salutato (definitivamente, perché rientrerà all'Atletico Madrid) Sime Vrsaljko: il terzino destro croato, arrivato già in non ottime condizioni la scorsa estate, di fatto non è mai stato una risorsa per questa squadra, con Spalletti obbligato a chiedere gli straordinari a Danilo D'Ambrosio. Ancora da valutare, infine, i tempi di recupero di Stefan De Vrij e Lautaro Martinez, due pedine fondamentali per lo scacchiere tattico del tecnico toscano.