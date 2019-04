La Dea è a un punto dal quarto posto e mette nel mirino il bersaglio grosso. Lo sloveno ha segnato più di Icardi: "Sfruttiamo questo momento, puntiamo anche alla Coppa Italia".

di Alberto Casella - 05/04/2019 10:49 | aggiornato 05/04/2019 10:54

Non sarà stata la squadra più in forma del campionato, il Bologna, ma era pur sempre reduce da tre vittorie consecutive ed era affamato di punti salvezza. Un test, quello di ieri sera per l'Atalanta, che avrebbe potuto nascondere il trappolone, insomma.

Ma la Dea lo ha affrontato a testa bassa, mettendo subito i piedi nel piatto con un Ilicic tarantolato che dopo 5 minuti aveva già segnato due gol. Rossoblù pietrificati e allora ecco che Hateboer sente l'odore del sangue e colpisce all'8'. A 82 minuti dalla fine il match è virtualmente chiuso ma Zapata vuole buttare via la chiave e al 15' si fa beffe di Gonzalez e infila il 4-0.

Quattro gol nel primo quarto d'ora sono merce rara, tanto che bisogna tornare indietro di 87 anni, al 6 marzo 1932, quando la Juventus superò la Roma 7-1 stordendola con 4 reti fra il 9' e il 15'. I marcatori? Doppietta di Giovanni Ferrari e gol di Raimundo Orsi e Renato Cesarini - per una volta fuori... zona - a cui si aggiunsero nel secondo tempo un altro gol dell'oriundo e una doppietta di Vecchina, dopo il gol della bandiera romanista realizzato su rigore da Fulvio Bernardini.

Atalanta: ieri sera 4 gol nei primi 15 minuti

Atalanta: Champions League nel mirino

Vero che il Bologna di gesso visto a Bergamo non era nemmeno lontano parente di quello che Mihailovic ha riportato a ridosso del quartultimo posto - il serbo ha voluto preservare i sei diffidati in vista dell'incrocio col Chievo di lunedì - ma l'Atalanta è parsa davvero scoppiare di salute, va in gol con una facilità disarmante (miglior attacco del campionato con 64 reti) e soprattutto gioca a memoria e con grande entusiasmo.

Serata tranquilla per Gasperini

La bacchetta di Gasperini è sempre più magica, tanto che il tecnico torinese non deve nemmeno più intervenire a partita in corso, non servono suggerimenti in campo, i ragazzi sanno quello che devono fare e lo fanno splendidamente: per come ha assistito al match, ieri Gasp avrebbe tranquillamente potuto accomodarsi in tribuna. Il miracolo Atalanta è finito pure in Nazionale: nell'ultima sosta, oltre a Mancini in azzurro, ne sono partiti altri 11 fra Gambia, Colombia e Albania, numeri da big. Già, ma dove può arrivare questa Dea? Fino a poco tempo fa si parlava di obiettivo Europa League, ma l'appetito vien mangiando, si sa, e visto che là davanti, ora l'una ora l'altra rallentano, parlare di Champions League non è più un tabù. Gasperini prova a fare il pompiere ma si vede bene che non è convinto:

La Champions non è il nostro obiettivo, noi giochiamo al meglio delle nostre possibilità ogni partita. Il fatto che non sia un obiettivo non vuol dire che non ci proviamo. Serviranno altri test, se li superiamo dirò che puntiamo alla Champions.

Il momento magico di Ilicic

Appunto. E poi c'è la Coppa Italia, con la possibilità di mettere in bacheca, a distanza di 56 anni, il secondo trofeo della storia del club, un obiettivo forte secondo le parole dello stesso tecnico e anche del protagonista di giornata, Josip Ilicic:

Champions League o Coppa Italia? Difficile rispondere. Dobbiamo andare avanti e provarci sempre. C'è ancora tanto da giocare, io sto bene fisicamente, stiamo bene tutti quanti e dobbiamo sfruttare questo momento.

Ilicic ha segnato più di Icardi in stagione

Vero, a 31 anni lo sloveno sta vivendo un momento magico. Con la doppietta di ieri sera, lui che non è punta pura è salito a 11 gol, uno più di Icardi e uno meno di Belotti. In carriera ne ha segnati più di cento e ne ha fatti segnare una sessantina: periodicamente entra nel mirino di qualche big ma poi alla fine non se ne fa niente. Le ultime voci lo danno vicino alla Roma, con l'Inter alla finestra, ma qualche settimana fa Gasperini era stato tranchant: