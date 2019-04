Massimo Ferrero è presidente della Sampdoria dal giugno del 2014. “Viperetta” ha acquistato il club da Edoardo Garrone in seguito a un'offerta di 15 milioni . Nei suoi quattro campionati alla guida dei blucerchiati, ha collezionato un settimo, un quindicesimo e due decimi posti in classifica (attualmente la Samp è nona).

Nel possibile acquisto del club, oltre a Vialli e Dinan, sarebbero coinvolti pure Alex Knaster del fondo Pamplona Capital Managment, Fausto Zanetton della piattaforma Tifosy e Giovanni Marolda, manager finanziario e fratello del cognato dello stesso Vialli. Il portavoce di Knaster non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda.

State facendo fare una brutta figura a Vialli, che è stato una bandiera della Samp ed è una bravissima persona. Rimango allibito dal fatto che non smentisca. Io non ho trattato con nessuno: ho dato un numeretto, qualcuno interessato si faccia pure avanti. Però devo sapere chi è questo qualcuno, perché non vendo a un fondo dopo aver messo qui cinque anni di sangue.

L'incontro successivo tra le due parti è arrivato il 12 marzo. Subito dopo è uscita la news dell'ingresso dell'ex attaccante nel CdA della Sunrise Sports Limited. Sarebbe quest'ultima società ad acquistare le quote della Sampdoria , con le risorse del fondo statunitense. A fine marzo, Ferrero ha scelto Mediobanca come advisor per la trattativa. Nonostante questo, al termine dell'ultimo CdA blucerchiato, il patron ha negato qualsiasi interesse a "TuttoMercatoWeb":

Giorni decisivi per il futuro societario della Sampdoria . Dal fondo americano rappresentato da Gianluca Vialli è stata infatti recapitata a Mediobanca, l'advisor del club blucerchiato, un'offerta di 80 milioni netti. Che arriverebbe a oltre 100 milioni lordi, per risanare i debiti bancari della società, relativi soprattutto al progetto Casa Samp e al centro sportivo di Bogliasco.

