Il talento giallorosso, cresciuto col mito di Francesco Totti e stimato da Di Francesco, ha firmato il suo primo contratto da professionista

05/04/2019

La Roma ha blindato uno dei talenti del futuro. Si tratta di Alessio Riccardi, centrocampista offensivo classe 2001 che dalle parti di Trigoria hanno già imparato a conoscere bene, visto che in questa stagione - oltre a essersi allenato più volte con la prima squadra - ha anche bagnato il proprio esordio tra i professionisti, giocando uno spezzone in Coppa Italia nel match vinto contro la Virtus Entella. Poche ore fa lo stesso calciatore ha annunciato la firma del suo primo contratto con la società giallorossa, che ha deciso di firmare il ragazzo fino al 2023.

L'accordo è stato trovato nella giornata di giovedì al termine di un incontro tra la dirigenza romanista e Michelangelo Minieri, ex difensore della Fiorentina e oggi procuratore di Riccardi, uno dei giovani profili che già in passato aveva catturato l'attenzione di Eusebio Di Francesco e di Monchi. Delle (poche) cose buone lasciate in eredità dal dirigente spagnolo fa infatti parte anche il rifiuto di cedere il trequartista romano al Sassuolo, che in estate aveva avanzato un'offerta da 5 milioni di euro poi rispedita al mittente.

Insomma, un vero e proprio patrimonio del club nonché il possibile "gemello" di Nicolò Zaniolo, con il quale condivide la zona di campo in cui si muove con maggiore efficacia e alcune skills molto interessanti. In questa stagione Riccardi sta recitando un ruolo di protagonista con la Roma Primavera: infatti, oltre ad aver realizzato il proprio sogno di esordire in prima squadra, il baby giallorosso ha fatto vedere grandi cose in Youth League, segnando 5 gol in 7 partite, ma soprattutto in campionato, dove a oggi ha già messo insieme 18 presenze corredate da 3 gol e 6 assist.

Alessio Riccardi inazione con la Nazionale: il classe 2001 ha appena firmato il suo primo contratto professionistico con la Roma, che lo ha blindato fino al 2023

Roma: ecco Riccardi, una vita in giallorosso sognando Totti

Trequartista destro naturale dotato di una finissima tecnica di base, Riccardi ama spaziare tra le linee e, nella sua seppur giovane carriera, è già stato chiamato a interpretare diversi ruoli. Per esempio, contro la Virtus Entella Di Francesco lo ha schierato mediano chiedendogli di cercare con insistenza la giocata in verticale, una delle specialità della casa. Lui ha risposto bene, mettendo insieme una prestazione solida pari quasi a quelle che ci ha abituato a vedere con la Primavera giallorossa, dove De Rossi senior lo utilizza talvolta da esterno alto.

Il giovane talento della Roma è entrato nel vivaio giallorosso già a partire dalla categoria Pulcini e, da lì in poi, quei colori hanno accompagnato passo dopo passo quel ragazzino cresciuto con il numero 10 sulle spalle e il mito di Francesco Totti, una figura chiave come stimolo per lavorare e raggiungere obiettivi sempre più importanti. E dire che la sua consacrazione su questa sponda del Tevere non era nemmeno così scontata, visto che i primi calci a un pallone Riccardi li ha tirati tra le fila della Lazio, sezione calcio a 5, nonostante sia lui che la famiglia siano da sempre grandi tifosi romanisti.

Questo 18enne impressiona in particolare per la calma con la quale si muove in campo, palesando la naturalezza di chi sa sempre cosa fare quando il pallone gli capita tra i piedi. Negli ultimi anni ha migliorato sensibilmente le sue medie realizzative, anche se il pezzo forte del repertorio rimane sempre la bravura nell'ultimo passaggio. In questo Riccardi eccelle, perché ha una grande capacità nel leggere i movimenti senza palla dei compagni. Sono proprio questi i motivi per i quali Di Francesco ha posto il veto sulla sua partenza.

Ora però le cose sono cambiate: la fiducia riposta su di lui andrà ripagata, quindi è molto probabile che il prossimo anno il talento giallorosso verrà spedito in prestito a farsi le ossa. Nel frattempo, potrebbe sfruttare la vetrina del prossimo Europeo under 19 in programma a luglio in Armenia, al quale l'Italia si è recentemente qualificata. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili azzurre, adesso Riccardi è la stella della squadra allenata da Federico Guidi, un tecnico che in lui ha creduto a tal punto da convocarlo anche se sotto età. Il futuro sembra tutto dalla sua: forse non sarà mai l'erede di Totti, ma la Roma potrebbe aver trovato un grande prospetto su cui investire.