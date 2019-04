Guti oggi è l'allenatore in seconda del Besiktas, ma il suo cuore è sempre bianco: "È stata una stagione difficile, ma c'era da aspettarselo. Il club farà un gran mercato"

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 05/04/2019 13:14 | aggiornato 05/04/2019 13:18

José Maria Gutiérrez Hernández, meglio noto al pubblico come Guti, oggi vive e lavora in Turchia. A Istanbul. È l'allenatore in seconda del Besiktas e apprende i segreti del mestiere da un tecnico navigato come Senol Günes. Sta bene sul Bosforo, sta imparando la nuova professione con calma dopo una vita da calciatore conclusa proprio con la maglia delle aquile nere, ma spesa in gran parte con quella bianca del Real Madrid.

Con i Blancos ha giocato 542 volte e segnato 77 gol, una vita spesa per un solo club. Una vita iniziata nel 1986 con l'ingresso nelle giovanili, a soli 10 anni, e poi continuata fino all'apice con 15 trofei vinti, di cui tre Champions League.

Ovvio che Guti sia rimasto molto legato al mondo Real. Il filo rosso (anzi bianco) non si è mai spezzato, nonostante la distanza. Vedere la squadra del cuore in difficoltà fa male, ma secondo l'ex centrocampista era anche prevedibile una flessione dopo un ciclo straordinario come quello conclusosi lo scorso 26 maggio nella notte di Kiev con la conquista della 13a Champions. La terza consecutiva e la quarta nelle ultime cinque stagioni.

Real Madrid, Guti: "Il club farà un mercato importante"

Real Madrid, Guti: "Il club farà un grande mercato"

Urge un rilancio. Però. Anche perché il Real Madrid non è un club qualunque e un'altra stagione anonima fatta di delusioni e umiliazioni non sarebbe assolutamente tollerata. Florentino Perez, pesantemente contestato dopo l'eliminazione dalla Champions contro l'Ajax, ha in mente interventi pesanti sul mercato per dare nuova linfa alla rosa. Il ritorno di Zidane in panchina è stato un segnale chiaro delle intenzioni del presidente e Guti, a Marca, condivide la scelta:

ll ritorno di Zidane mi ha sorpreso. Lui ha fatto grandi cose per il club, parlano i risultati e poi con Perez c'è una buona amicizia. Se il suo ritorno dovesse far bene al Real, noi tifosi ne saremmo più che felici.

Zizou è stato il primo passo. Poi però dovrà arrivare il bello. Ci sarà un ricambio generazionale, andranno via in tanti dei protagonisti di questi anni vincenti e arriveranno nuovi campioni. I nomi di Pogba, Hazard, Mbappé sono indicativi delle intenzioni del club. Guti continua:

Ogni giocatore vuole giocare per il Real e quindi non ci saranno problemi ad acquistare. Vediamo cosa succederà. Di talento in rosa già ce n'è molto, il club deve capire cosa serve alla squadra e poi agire di conseguenza.

Per un momento, dopo l'addio a Lopetegui, si era fatto anche il suo nome come possibile traghettatore. Alla fine la spuntò Solari che era già, o meglio ancora, all'interno dell'organigramma del club. Guti ne è cosciente e non nasconde l'ambizione di sedere un giorno sulla panchina della sua squadra:

Non posso negare che il pensiero era venuto. Però so anche di dover dimostrare ancora tanto, ma allo stesso tempo credo che un giorno avrò la mia occasione. Fossi stato ancora nel club forse avrei avuto la chance di sedermi subito in panchina, ma un giorno spero di tornare e di diventare l’allenatore.

Real Madrid, Guti: "L'assenza di Ronaldo pesa"

Guti: "Ronaldo sta mancando al Real Madrid"

Il mestiere di allenatore lo sta appassionando e dopo aver allenato le giovanili del Besiktas, oggi accanto a Gunes, si sta rendendo conto di tutte le difficoltà che il ruolo comporta. Difficoltà che i calciatori troppo spesso non percepiscono:

Un giocatore non riuscirà mai a mettersi nei panni di un allenatore. Non può capire ciò che un allenatore prova, le sue gioie o le sue sofferenze. Comprendere un allenatore è molto complicato. Una volta finita la carriera, però, ci si rende conto dell'importanza di un tecnico per la squadra e per tutta la società.

Tornando, però, a parlare di Real Madrid impossibile non fare un accenno all'addio di Ronaldo. Non è un caso che il flop dei Blancos sia coinciso con la partenza di Cristiano e il suo approdo alla Juventus:

Sta mancando molto al Real, soprattutto perché lui è un giocatore che si fa sentire nelle partite importanti e proprio in quelle si sentito di più il vuoto. Poi è ovvio che manchino i suoi gol.

E se Guti dovesse scegliere tra Messi e Ronaldo?