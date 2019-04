Dai pezzi grossi Isco, Marcelo e Bale alle occasioni Mariano e Vallejo: le Merengues studiano una strategia per monetizzare al massimo i giocatori in partenza.

di Andrea Bracco - 05/04/2019 12:22

"Operacion Salida Galactica". Diario As ha intitolato così la sua ultima apertura sul Real Madrid, la realtà spagnola che più di tutte - nella prossima sessione di calciomercato - sarà chiamata a rivoluzionarsi in maniera consistente. In tal senso, qualche giorno fa le indiscrezioni riportavano di un Florentino Perez furibondo per il pessimo esito dell'attuale stagione, con la squadra fuori da ogni competizione già a metà marzo. Un affronto intollerabile, che può essere cancellato solo aprendo il portafoglio in maniera consistente.

Per questo il presidente delle Merengues sembrerebbe seriamente intenzionato a mettere sul piatto circa 500 milioni di euro per la campagna di rafforzamento. Gli obiettivi, ovviamente, sono tutti di primissimo livello: da Paul Pogba a Eden Hazard, tanto per citarne due, fino a Harry Kane, passando per Cristian Eriksen, Miralem Pjanic e la suggestione Kylian Mbappé, quest'ultimo vero sogno proibito di Zinedine Zidane.

Già, perché Zizou è tornato all'ovile di recente e sicuramente avrà ricevuto ampie garanzie sulla libertà di azione con la quale il Real Madrid intende approcciare il prossimo mercato. In cambio, il francese dovrà fare un lavoro certosino di selezione, cercando di capire in poco tempo quali e quanti calciatori attualmente presenti in rosa possono fare comodo in vista della prossima stagione, perché se è vero che Florentino è pronto a svenarsi per tornare a vincere, va altrettanto ribadito il suo desiderio di monetizzare al massimo le eventuali cessioni.

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid: il tedesco potrebbe lasciare la capitale spagnola in estate

Affari in uscita, le strategie del Real Madrid: dal mercato è in arrivo un tesoretto

Diario As parla di quasi 500 milioni di euro potenzialmente in entrata, frutto delle ipotetiche cessioni di nove giocatori. Intendiamoci, si parla di profili di grossissimo spessore che non dovrebbero avere problemi a trovare collocazione. E, proprio per questo, il fatto che il Real Madrid sia pronto a disfarsene non significa che i Blancos regaleranno i loro pezzi da novanta pur di sgravarsi dai rispettivi ingaggi. È il caso, per esempio, di Gareth Bale e Isco, due elementi che l'autorevole portale Transfermarkt valuta circa 130 milioni di euro totali: il gallese potrebbe fare ritorno in Premier League, dove il Manchester United lo corteggia da anni, mentre il trequartista - messo ai margini durante la gestione Solari - è uno di quelli che Zidane valuterà se tenere o meno.

Attenzione anche alla situazione legata a Raphael Varane: nell'immaginario collettivo il centrale francese è visto come il perno sul quale costruire la difesa del futuro, ma i suoi mal di pancia hanno ormai fatto il giro di tutta Europa, con diverse big pronte ad approfittarne. Qualora dovesse lasciare il Bernabeu, Varane partirebbe per almeno 100 milioni di euro, visto e considerato che si tratta di uno degli attuali top al mondo nel ruolo.

Quelli che invece sicuramente partiranno sono Toni Kroos e James Rodriguez, entrambi vittime di situazioni simili ma anche profondamente diverse. Il tedesco ultimamente è stato aspramente criticato da più parti per le sue prestazioni sotto la media. Su di lui ci sarebbe una forte pressione del Bayern Monaco (è valutato circa 80 milioni di euro), club dal quale rientrerà il colombiano: James non verrà riscattato dai bavaresi ma a Madrid non ha futuro, quindi per una quarantina di milioni può essere bloccato.

Poi c'è Marcelo, valutato circa 35 milioni di euro, una cifra assolutamente abbordabile figlia dell'età del brasiliano, elemento ancora super affidabile. La storia di Marcelo ai Blancos sembra essere arrivata ai titoli di coda, nonostante il suo grande rapporto con Zidane. Nuovi stimoli lo spingerebbero altrove (si parla insistentemente di Juventus), gli stessi che obbligheranno Mateo Kovacic a dire definitivamente addio alla Ciudadela di Valdebebas. Per il croato si parla di un timido interesse dell'Inter, che da lontano osserva anche Jesus Vallejo, difensore centrale valutato circa 10 milioni di euro.

Sulla lista dei cedibili troviamo infine Mariano, ceduto e poi riacquistato a cifre folli dal Lione. Il Real Madrid potrebbe disfarsene per 20 milioni di euro, andando così a mettere insieme un'ipotetica cifra globale che oscillerebbe tra i 432 e i 522 milioni di euro, che potrebbero poi fissarsi mediamente sui 470. In previsione di un mercato faraonico in entrata, questi soldi rappresenterebbero forze fresche nelle casse di un club obbligato a tornare a vincere tutto nel più breve tempo possibile.