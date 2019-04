A causa della troppa indisciplina e le continue espulsioni, il centravanti è diventato il bersaglio di tutte le tifoserie scozzesi. Ma per i Gers è il simbolo della rinascita.

Fino a un paio di anni fa le maggiori testate sportive finlandesi erano costantemente inondate dalle foto di Alfredo Morelos. L'attuale centravanti dei Rangers militava nell'HJK, una delle potenze locali nonché principale squadra della capitale, e non passava di certo inosservato: a far parlare di lui però non erano solo le caterve di reti con le quali impallinava ogni portiere che gli capitava davanti, ma anche il fatto che un colombiano si fosse ambientato così velocemente in una terra profondamente diversa per usi, costumi e clima rispetto alla pittoresca Medellin.

Che Morelos sia comunque un colombiano atipico si è capito fin dal principio: a 19 anni l'addio all'Independiente, club che lo ha lanciato nel professionismo, è parso tanto precoce quanto strano, visto che ad attenderlo in Europa non c'era la Liga o la Serie A né, tantomeno, il Real Madrid o la Juventus. Assistito da una società che negli anni ha stretto molte partnership nella zona nord del Vecchio Continente, il centravanti si è ritrovato proiettato in Finlandia a giocare in un campionato di scarso livello, utile solamente per mettersi in mostra sperando in un un salto di livello ulteriore, arrivato grazie ai Rangers Glasgow.

Quello tra il colombiano e i Rangers è il matrimonio che ultimamente ha destato più hype tra i tifosi del calcio scozzese, perché la ricostruzione del club - di recente tornato in Premiership dopo essere ripartito dalla quarta serie - è stata sì consegnata in mano a un architetto come Steven Gerrard, ma ha anche nel numero 20 il perfetto braccio destro del manager inglese. Morelos segna tanto e ha permesso ai Gers di rimanere aggrappati alla vetta per parecchi mesi, ma ha un grosso problema, palesatosi per l'ennesima volta durante l'ultimo Old Firm.

Alfredo Morales, attaccante dei Rangers: nell'Old Firm contro il Celtic ha preso la quinta espulsione stagionale

Morelos, cronistoria della follia: già 5 espulsioni in stagione

Il derby storico tra Celtic e Rangers non ha certo bisogno di presentazioni: nell'ultimo turno di campionato gli animi si sono scaldati subito dopo pochi minuti e, al 31esimo, Morelos si è fatto espellere per una brutta gomitata rifilata a Scott Brown, leader e capitano degli Hoops, a gioco fermo e palla lontana. Una condotta riprovevole, che non solo ha obbligato la squadra a giocare un'ora di partita (poi persa 2-1) in inferiorità numerica, ma ha anche fatto perdere la pazienza a Gerrard:

L'ho sempre difeso ma adesso sono davvero stufo dei suoi comportamenti: parlerò con la società e chiederò che gli venga detratta una settimana di paga dallo stipendio.

Già, perché il rosso ricevuto contro il Celtic non è il primo della stagione: con quella incassata durante l'Old Firm, Morelos sale a quota 5 espulsioni stagionali. Sì, avete capito bene: tutto è cominciato in estate durante i preliminari di Europa League, quando il classe 1996 di Medellin si è fatto cacciare per doppia ammonizione durante la partita contro i russi dell'Ufa, con il secondo giallo arrivato a causa di una perdita di tempo davvero sciocca. Ma è contro l'Aberdeen che è riuscito a dare il meglio di sé, visto che nelle altre tre volte in cui si è fatto allontanare dal campo gli avversari erano, casualmente, sempre i Dons.

Il rapporto di Morelos con gli arbitri è deragliato definitivamente in questa stagione, visto che - anche a causa dei suoi comportamenti poco professionali in campo - gli è stata appiccicata su l'etichetta di provocatore violento e simulatore. Le tifoserie rivali lo sanno e lo beccano dal principio, lui cade nelle trappole e inanella cartellini a pioggia.

Se le 5 espulsioni stagionali (di cui tre dirette) sono un dato impressionante, anche le 17 ammonizioni non scherzano. Eppure i fan dei Rangers lo amano alla follia, lo idolatrano a tal punto che sui social network non è raro imbattersi in post che ne esaltano la grinta e lo paragonano ai più grandi calciatori della storia del calcio scozzese.

Una macchina da gol: i Gers lo amano, la Scozia lo odia

E, in effetti, si fa fatica a dar loro torto, perché Morelos sarà anche indisciplinato, ma il suo lavoro sa farlo molto bene: alla prima stagione con i Gers - club che rappresenta la metà protestante e unionista di Glasgow - è andato a segno 21 volte, mentre quest'anno ha già toccato quota 25 tra Premiership, Europa League e le due coppe nazionali. Un bottino di grandissimo spessore, che lo proietta nel gotha degli attaccanti passati di recente sulla sponda blu della città, alla pari di Kenny Miller e Kris Boyd, due che gli Old Firm sapevano come vincerli.

E, soprattutto quest'ultimo, odiavano il Celtic in maniera viscerale. La società in questi giorni multerà il giocatore e chiarirà, una volta per tutte, che non saranno più tollerati episodi del genere. Ma, contestualmente, a Glasgow sanno benissimo che un altro attaccante del genere è molto difficile da trovare, tanto è vero che in pochi mesi gli hanno rinnovato il contratto per ben due volte, prima fino al 2022 e poi prolungandolo di un'ulteriore stagione. Con buona pace per le risse, le provocazioni e i cartellini facili: che piaccia o meno, Morelos è già entrato a far parte della storia dei Rangers.