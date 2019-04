Gara importante sia per l'Europa che per la salvezza.

di Redazione Fox Sports - 05/04/2019 12:52 | aggiornato 05/04/2019 13:08

Parma-Torino, match della 31ª giornata di Serie A, è fondamentale sia per la corsa all'Europa che in ottica salvezza.

Il Parma, infatti, è 14esimo con 33 punti e una vittoria lancerebbe i crociati verso la permanenza in Serie A. Il Toro, dal canto suo, è ottavo con 48 punti, gli stessi di Roma e Lazio che lo precedono.

Parma-Torino: statistiche e curiosità sulla gara

Getty Images Daniele Baselli è l'unico giocatore del Torino ad aver segnato al Parma in Serie A

Daniele Baselli è l’unico giocatore dell’attuale rosa del Torino ad aver segnato al Parma in Serie A con la maglia granata (il gol del definitivo 1-2 nel match d’andata di novembre).

Con un gol Andrea Belotti supererebbe Franco Ossola e Onesto Silano (entrambi a 60 reti) e diventerebbe da solo il 5° miglior marcatore della storia del Torino in Serie A.

Il Torino è la squadra che ha pareggiato di più in trasferta (11) nei cinque maggiori campionati europei nel 2018/19.

48 punti dopo 30 partite per il Torino, record per la squadra granata a questo punto della stagione nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria.

Il Parma ha perso cinque delle ultime sei gare casalinghe di campionato (1V), subendo in quattro di queste almeno due gol.

Il Parma è la squadra che ha incassato più gol (27) in Serie A nel corso del 2019.

Il Torino ha pareggiato tutte le ultime sei trasferte di Serie A in Emilia-Romagna: nessuna squadra nella storia della competizione ha mai registrato una striscia di sette pareggi consecutivi in trasferta in questa regione.

Il Parma ha vinto nove degli 11 incontri interni più recenti in Serie A contro il Torino (2P), dopo che i primi tre sono tutti terminati in parità.

Dopo aver terminato a reti inviolate tutti i loro primi quattro incontri nel massimo campionato, nei 25 confronti più recenti fra Parma e Torino in Serie A è sempre stata realizzata almeno una rete.

30° confronto in Serie A tra Parma e Torino: i ducali hanno ottenuto 14 successi mentre i granata solo cinque, completano il quadro 10 pareggi.

Parma-Torino: orario e dove vederla in TV e streaming

Parma-Torino si gioca sabato 6 aprile alle 15. Per vedere Parma-Torino in TV basta collegarsi a Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251. È possibile seguire Parma-Torino in streaming su Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky, e su NOW TV, la web TV in abbonamento.

Info biglietti di Parma-Torino: prezzi e disponibilità

I biglietti di Parma-Torino sono acquistabili fino al 6 aprile alle 12 attraverso il sito di Ticketone, il call center dedicato (892.101) e le ricevitorie autorizzate. La biglietteria dello stadio Tardini sarà aperta venerdì 5 aprile dalle 16 alle 19 e sabato 6 aprile dalle 12 fino al fischio d'inizio. Questi i prezzi dei biglietti di Parma-Torino:

Tribuna centrale Petitot: 100€

Tribuna laterale Petitot: 60€

Tribuna laterale ovest: 40€

Curva sud Parma: 15€

Settore ospiti: 20€

Quote e pronostico di Parma-Torino

Per Parma-Torino, il pronostico dei bookmakers è in favore dei granata, con la quota del 2 che oscilla tra 2 (bet365) e 2.10 (Sisal Matchpoint). Il Parma è invece quotato a 4 su Planetwin e Bwin. Ecco le quote e il pronostico di Parma-Torino:

Bet365

1: 4

X: 3.30

2: 2

Planetwin

1: 4

X: 3.15

2: 2.07

Sisal Matchpoint

1: 3.75

X: 3.2

2: 2.1

Bwin

1: 4 X: 3.3 2: 2

Snai

1: 3.85

X: 3.25

2: 2.05

Probabili formazioni di Parma-Torino