I partenopei non vogliono anticipare la festa scudetto della Juventus.

di Redazione Fox Sports - 05/04/2019 11:48 | aggiornato 05/04/2019 11:52

Napoli-Genoa della 31ª giornata di Serie A vede i partenopei cercare di rimandare la festa scudetto della Juventus.

Il Napoli è secondo in classifica, a 18 punti dai bianconeri in vetta alla classifica, mentre il Genoa si trova al 12esimo posto con 33 punti.

10 curiosità su Napoli-Genoa

Getty Images Zielinski ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Genoa

L’attaccante del Genoa Goran Pandev ha collezionato 92 presenze con la maglia del Napoli in Serie A, segnando 19 reti - contro i partenopei ha realizzato un gol nel massimo campionato, nel gennaio 2008 proprio al San Paolo.

La prima rete di Piotr Zielinski in Serie A è arrivata contro il Genoa (ottobre 2015 con l’Empoli) - il centrocampista del Napoli è il giocatore che ha creato più occasioni da gol per i compagni (46) senza fornire alcun assist in questo campionato.

Il Napoli ha vinto tutte le 11 partite casalinghe in cui è andato avanti nel punteggio in questo campionato, mentre il Genoa è la squadra che ha perso più trasferte da situazione di vantaggio (tre su cinque).

Il Napoli ha realizzato 14 reti da fuori area in questo campionato: è la squadra che ne ha segnate di più dalla distanza.

Il Genoa non ha segnato alcuna rete nelle ultime tre trasferte di campionato, non rimane a secco per quattro match esterni consecutivi in Serie A da maggio 2017.

Il Genoa non è riuscito a segnare in cinque delle ultime sei partite di campionato.

Il Napoli ha subito gol (quattro reti) nelle ultime due partite al San Paolo in Serie A: in questo campionato non ha mai incassato gol in tre match casalinghi di fila.

Il Napoli ha perso due delle ultime cinque partite di Serie A: tante sconfitte quante nelle precedenti 22 - i partenopei non perdono due gare consecutive di campionato da ottobre 2016.

Il Napoli ha vinto gli ultimi quattro confronti di Serie A contro il Genoa: non aveva mai ottenuto più di tre successi consecutivi contro i liguri nella competizione.

Il Napoli è imbattuto da 13 partite contro il Genoa in Serie A (10V, 3N), tra le squadre attualmente nel massimo campionato solo contro il Cagliari i partenopei vantano una striscia di imbattibilità più lunga (17 gare).

Probabili formazioni di Napoli-Genoa

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Ounas, Milik.

Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Ounas, Milik. Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Biraschi, Gunter, Criscito; Lerager, Radovanovic, Sturaro, Lazovic; Sanabria, Kouamé.

Napoli-Genoa: orario e info biglietti

Napoli-Genoa si gioca domenica 7 aprile alle 20.30 allo Stadio San Paolo di Napoli. I biglietti di Napoli-Genoa sono in vendita presso le ricevitorie autorizzate Ticketone oppure sul sito di Ticketone, e possono essere caricati sulla Fidelity Card del club azzurro. Di seguito i prezzi dei biglietti di Napoli-Genoa:

Tribuna Posillipo: 50€

Tribuna Nisida: 35€

Tribuna Family Adulto: 10€

Distinti: 22€

Curve: 12€

Settore ospiti: 20€

Napoli-Genoa: dove vederla in TV e streaming

Napoli-Genoa è visibile in diretta TV su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Napoli-Genoa in streaming basta collegarsi a Sky Go, servizio tramite app riservato ad abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Quote 1X2 e pronostico di Napoli-Genoa

Il pronostico dei bookmakers per Napoli-Genoa è tutto per i partenopei, con la quota dell'1 che raggiunge il picco su Betclic con 1.32. Il 2 del Genoa è invece quotato a 14 su Bwin. Di seguito le quote di Napoli-Genoa:

Betclic

1: 1.32

X: 5.85

2: 10.75

William Hill

1: 1.27

X: 5.5

2: 12

Bwin

1: 1.25

X: 5.5

2: 14

Eurobet

1: 1.28

X: 5.5

2: 11.5

Sisal Matchpoint