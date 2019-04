Il Milan deve ripartire al più presto. Nelle ultime tre partite i rossoneri hanno ottenuto appena un punto, frutto di due sconfitte (3-2 contro l'Inter e 1-0 contro la Sampdoria) e un pareggio (1-1 con l'Udinese). Domani contro la Juventus all'Allianz Stadium serve una super prestazione per tenersi stretto il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa Gennaro Gattuso, che ha esordito commentando le voci che lo circondano:

Stiamo faticando dalla sconfitta rimediata nel derby. E poi sento molte chiacchiere su Leonardo e Maldini. Qui non c'è nulla che non vada, al Milan si lavora soltanto per un obiettivo: ottenere la qualificazione in Champions League. Io contro Leonardo non ho nulla, a livello professionale sto benissimo. Il mio unico problema è che dopo il derby si sia inceppato qualcosa. Il resto sono chiacchiere da bar. Ho detto cose che mi sarei dovuto tenere

L'errore sarebbe pensare che stiamo mancando l'obiettivo, dobbiamo rincorrere e sacrificarci, aiutarci l'un l'altro. Il campionato è equilibrato, noi siamo ancora quarti. Con l'Udinese abbiamo preso un contropiede tre contro tre, in altri tempi avremmo rincorso l'avversario. Nel finale avremmo potuto perdere, Calhanoglu ha fatto un miracolo. So che ora questa non sembra la mia squadra, per questo ho tanta rabbia addosso. Per quanto riguarda gli infortunati, Calhanoglu e Kessié si sono allenati. Romagnoli ieri ha avuto qualche linea di febbre ma ora è in gruppo, Conti rientrerà settimana prossima, mentre per Paquetà la situazione è diversa: starà fuori almeno 20 giorni. Donnarumma tra una settimana sarà nuovamente a disposizione