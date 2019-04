Il Corsaro tenterà un'impresa da Guinness dei Primati: superare il muro dei 330 km/h con una moto elettrica. Appuntamento per l'estate 2020 in Bolivia.

di Luigi Ciamburro - 05/04/2019 15:55 | aggiornato 05/04/2019 15:59

In un mondo in cui la mobilità elettrica sta prendendo il sopravvento, il record che tenterà Max Biaggi il prossimo anno riveste un ruolo di primario interesse. In collaborazione con con Venturi, casa monegasca che partecipa alla Formula E, e Voxan, azienda motociclistica francese, il Corsaro vuole centrare un guinness dei primati nel segmento dell'elettricità: superare la barriera dei 330 km/h. Attualmente il record attuale per una moto elettrica inferiore a 300 kg, è di 327.608 km/h siglato da Jim Hoogerhyde su un Lightning SB220 nel 2013.

Il sei volte campione del mondo, che attualmente gestisce un suo team nella classe Moto3 e riveste il ruolo di ambasciatore Aprilia, correrà con il Voxan Wattman nel tentativo di superare i 330 km/h. L'appuntamento è fissato per l'estate del 2020 sul famoso lago salato di Uyuni, in Bolivia. Dopo lo sviluppo della sua versione stradale, la Voxan Wattman è stata riprogettata in una versione 'top speed' ad opera di Sacha Lakic. Sarà una grande opportunità per il gruppo Venturi Automobiles che celebrerà il suo 20° anniversario come produttore di veicoli elettrici.

Anche l'Ohio State University parteciperà al tentativo di record. Queste due organizzazioni avevano già collaborato tra il 2010 e il 2017 sul progetto Buckeye Bullet. Il veicolo sperimentale VBB-3 ha l'attuale record di velocità per un'auto elettrica (549,4 km/h su un chilometro, segnato il 19 settembre 2017). Gildo Pastor, proprietario di Venturi Automobiles e Voxan, spera di poter essere al top sia con un veicolo a due che a quattro ruote. E per celebrare questo fantastico traguardo ha scelto un pilota sei volte campione del mondo, Max Biaggi, che da molti anni vive nel Principato di Monaco e conosce alla perfezione il team.

Max Biaggi team manager del Max Racing Team Moto3

Max Biaggi: "Ho sempre amato le sfide"

Aveva promesso che non sarebbe più saltato in sella ad una moto, e in parte è stato di parola. Dopo l'incidente sul circuito Il Sagittario di Latina nel giugno 2017, nel corso di un giro di prova, Max Biaggi aveva riportato un grave trauma toracico e fratture multiple. Per giorni ha lasciato i suoi tanti fan con il fiato sospeso, costretto ad un intervento chirurgico per due costole rotte che pinzavano i polmoni, ma alla fine ha trionfato anche nella gara più difficile della sua vita.

Aveva promesso che non sarebbe più salito su una moto, ma stavolta il progetto è troppo ammaliante per un fuoriclasse: entrare nel World Guinness dei Primati con un record di velocità. Andare oltre i record stabiliti, cercare i propri limiti e quelli della moto sono sogni di cui un pilota non può fare a meno.

Ho sempre amato le sfide. Quando il mio amico Gildo Pastor è venuto da me con il suo piano per il record mondiale di velocità terrestre e il Voxan Wattman, ovviamente non potevo che dire di sì. Gildo è sia un esperto che un pioniere nel campo della mobilità elettrica. Sotto il suo impeto, Venturi Automobiles ha stabilito un numero di record e segnato una miriade di primati mondiali. Sono orgoglioso di intraprendere questo nuovo passo nella mia carriera e ho già iniziato a lavorare.

Il Corsaro, che da quest'anno ha esordito in Moto3 con un suo team, non vede l'ora di iniziare le prove per il raggiungimento dell'impresa che va oltre la storia e rappresenta un paletto per il futuro.

Gli ingegneri e i designer del dipartimento R & D sono guidati da un senso di determinazione estremamente motivante. Rompere il muro dei 330 km/h insieme a questa moto Made in Monaco fornirà ulteriori prove delle competenze del gruppo in questo campo.