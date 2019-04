I biancocelesti ospitano i neroverdi per cercare di rimanere dietro il treno per il quarto posto.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 05/04/2019 12:07 | aggiornato 05/04/2019 12:11

Lazio-Sassuolo della 31ª giornata di Serie A è una gara decisiva per i biancocelesti e le loro speranze di restare agganciati al treno per la Champions League.

La Lazio è sesta in classifica con 48 punti, 4 in meno del Milan quarto, mentre il Sassuolo è 11esimo con 35 punti.

Probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

Getty Images La formazione dell'andata di Lazio-Sassuolo

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile.

Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

Orario e info biglietti Lazio-Sassuolo

Lazio-Sassuolo si gioca domenica 7 aprile alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. La vendita dei biglietti di Lazio-Sassuolo inizia il 22 marzo alle 12, ed è possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita Lazio Style 1900, le ricevitorie Listicket-Ticketone abilitate, tramite il call center di Ticketone (892.101) e il sito web di Ticketone. Ecco i prezzi dei biglietti per Lazio-Sassuolo 2019:

Tribuna d'onore centrale: 180€

Tribuna Monte Mario: 60€

Tribuna Tevere top: 40€

Tribuna Tevere: 25€

Distinti nord est: 10€

Distinti nord ovest: 10€

Distinti sud est: 10€

Settore ospiti: 20€

Curva nord: 10€

Dove vedere in TV e streaming Lazio-Sassuolo

Per vedere in TV Lazio-Sassuolo basta collegarsi su Sky al canale Sky Sport 252. In alternativa, è possibile seguire Lazio-Sassuolo in streaming attraverso Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure su NOW TV, la web TV in abbonamento.

Lazio-Sassuolo: curiosità e statistiche