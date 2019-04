Il classe '93 è sicuramente uno dei difensori migliori del campionato italiano ma le prestazioni di Acerbi, preso dal Sassuolo in estate per sostituirlo, sono state di livello assoluto e il vuoto lasciato dall'attuale giocatore nerazzurro è stato colmato in maniera più che soddisfacente.

L'addio di Stefan de Vrij alla Lazio, nonostante le molte polemiche che sollevò l'anno scorso per via della partita decisiva che l'olandese giocò indossando la maglia biancoceleste contro quell'Inter che a breve sarebbe diventata la sua prossima squadra, è stato rimpianto meno del previsto nella Capitale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK