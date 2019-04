Il Giudice Sportivo non ha punito la squadra sarda dopo i cori razzisti verso i giocatori della Juventus. Ma sarà disposto un supplemento di indagini.

di Daniele Minuti - 05/04/2019 16:55 | aggiornato 05/04/2019 17:00

Il caso legato ai cori razzisti rivolti a Kean durante Cagliari-Juventus di martedì sera ha fatto parlare non soltanto in Italia ma in giro per il mondo, con molti nomi influenti del calcio che hanno commentato il fattaccio della Sardegna Arena con protagonista il giovane attaccante bianconero.

Erano molto attese le decisioni del Giudice Sportivo che ha esaminato con attenzione i referti consegnati il giorno dopo dai 3 ispettori federali presenti nello stadio della società sarda e oggi, alla vigilia della 31esima giornata di Serie A, è arrivato il comunicato.

Il Giudice non ha irrogato alcuna sanzione nei confronti del Cagliari perché nei dossier degli ispettori i cori razzisti sono stati descritti come provenienti da un gruppo ristretto di tifosi sardi. Eppure nello stesso comunicato è stato chiarito che per il caso Kean sarà disposto un supplemento di indagini.

Caso Kean: niente sanzioni per il Cagliari

Caso Kean in Cagliari-Juventus: la Procura effettuerà nuovi accertamenti

Il Giudice Gerardo Mastandrea ha infatti chiesto ulteriori accertamenti in modo da ottenere nuovi elementi sulla vicenda. In particolare gli organi competenti dovranno capire se i buu razzisti rivolti a Kean e Matuidi siano arrivati anche prima del gol e quindi dell'esultanza ritenuta provocatoria del talento della Juventus.

Sarà quindi premura della Procura Federale capire da che minuto della partita di martedì sono partiti i bruttissimi cori sentiti dagli ispettori e soprattutto nei confronti di quali giocatori fossero rivolti. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana.

Per quanto riguarda le altre decisioni disciplinari, gli squalificati per la prossima giornata sono 7: uno solo per espulsione diretta, cioè Romero del Genoa che ha ricevuto il cartellino rosso in occasione del fallo da rigore su Icardi durante la partita casalinga contro l'Inter, e 6 per aver ricevuto un'ammonizione in diffida: Berezynski, Lukic, Srna, Zukanovic, Lazzari e Zapata che salterà proprio la sfida di San Siro contro i nerazzurri.

Proprio Kean compare nell'elenco dei giocatori che hanno ricevuto un'ammenda in questo turno: il centravanti classe 2000 dovrà infatti pagare una multa di 2000 euro per via della simulazione contro il Cagliari punita con l'ammonizione.