Qualora l'ex ct dovesse prendere le redini dei nerazzurri avrebbe già dato il via libera alla cessione del centravanti argentino, il cui futuro sembra già segnato e lontano da Milano.

di Simone Cola - 05/04/2019 11:16 | aggiornato 05/04/2019 11:20

Un passato bello e importante, 6 anni senza trofei ma con tanti gol - 123 in 211 gare, 2 titoli di capocannoniere della Serie A; un presente da separato in casa, tra le polemiche con la società, la perdita della fascia di capitano e un ritorno che al di là della facciata potrebbe avere cambiato poco nella sostanza; un futuro che sembra sempre più lontano dall'Inter, la squadra di cui per anni è stato un punto di riferimento, una delle poche certezze, e che a giugno lo saluterà.

Messo alle spalle l'auto-esilio durato quasi due mesi, tornato a disposizione dei compagni mercoledì - con tanto di gol su rigore e assist al "nemico" Perisic - Mauro Icardi con ogni probabilità a giugno dovrà comunque lasciare Milano: sarà a fine campionato infatti che scadrà il cosiddetto "patto Champions" che ha permesso il suo ritorno in squadra, scelta condivisa tanto dal giocatore quanto dall'Inter e tesa a salvaguardare quello che resta della stagione e del valore di quello che resta comunque uno dei migliori centravanti in circolazione.

La possibilità che dopo 6 stagioni le strade di Icardi e dell'Inter si separino è ormai più che concreta: è probabile, molto probabile, e soltanto una serie di eventi al momento non preventivabile potrebbe ricucire un rapporto che si è strappato irrimediabilmente tra febbraio e marzo e che nessun gol, per quanto pesante, potrà mai cancellare. Se il bomber argentino e Wanda Nara, sua moglie e agente, nutrono ancora speranze di un futuro in nerazzurro si rassegnino: a giugno sarà divorzio, sia che in panchina resti Luciano Spalletti sia che arrivi quello che al momento sembra il candidato principale a prenderne il posto, Antonio Conte.

Inter-Icardi, futuro insieme sempre più improbabile

Questo è quanto racconta Il Corriere dello Sport in edicola oggi, che dopo aver analizzato il ritorno di Maurito - che insieme ai compagni avrebbe messo nel mirino il Napoli secondo in classifica per chiudere al meglio la stagione - spiega di come l'argentino consideri logoro il rapporto con Luciano Spalletti ma non con l'Inter stessa e che non avrebbe rinunciato all'idea di continuare la sua carriera in nerazzurro.

Un augurio, quello di Icardi e Wanda, che però deve scontrarsi con la dura realtà: Marotta e la dirigenza avrebbero già messo in conto la partenza del centravanti nel prossimo calciomercato, e soltanto la mancanza di offerte soddisfacenti potrebbe far saltare un addio che sembra scontato. L'argentino per l'Inter vale ancora la clausola rescissoria di 110 milioni di euro, e se esiste senz'altro la possibilità che il club tratti al ribasso, alla luce di quanto successo negli ultimi due mesi, è impensabile che il prezzo scenda più di tanto dato che per età e caratteristiche tecniche ci sono pochi centravanti in giro con le qualità di Maurito.

La cessione potrebbe saltare anche nel caso in cui il nuovo allenatore - sempre se arriverà, dato che Spalletti conserva ancora possibilità di conferma - metta come punto fermo la permanenza in nerazzurro di Icardi: a quel punto l'Inter potrebbe anche riaprire la trattativa relativa al rinnovo contrattuale, ma la verità e che anche questa ipotesi appare poco probabile. In caso di cambio in panchina, infatti, il principale candidato resta Antonio Conte, che all'amico Marotta avrebbe già dato il proprio via libera per la cessione dell'argentino. Non è dato sapere se l'ex ct consideri il giocatore poco adatto al suo gioco o se sia invece rimasto colpito da quanto accaduto nel corso di questa stagione, ma una cosa sembra certa: nell'Inter di Conte non ci sarà spazio per Icardi.