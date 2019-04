La gara è fondamentale in ottica Champions.

di Redazione Fox Sports - 05/04/2019 09:55 | aggiornato 05/04/2019 09:59

Inter-Atalanta della 31ª giornata di Serie A è fondamentale in ottica Champions League.

I nerazzurri sono terzi con 56, mentre l'Atalanta è quinta a 51 punti. Una vittoria dei nerazzurri potrebbe consolidare la loro posizione in classifica, mentre una vittoria della squadra di Gasperini permetterebbe loro di scavalcare il Milan quarto.

Inter-Atalanta: 10 curiosità e statistiche sulla gara di San Siro

Duván Zapata ha realizzato un gol in otto presenze al Meazza in Serie A (contro l’Inter nel maggio 2017): in nessuno stadio in cui ha giocato più di cinque partite nella competizione ha segnato di meno.

Mauro Icardi ha segnato sei reti nelle ultime quattro sfide di campionato contro l’Atalanta (sette in totale contro la Dea in A) - con un gol può superare Christian Vieri (123 reti) e diventare l’8° miglior marcatore dell’Inter in tutte le competizioni.

La prossima sarà la presenza numero 150 per Marcelo Brozovic con la maglia dell’Inter, considerando tutte le competizioni.

L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 fuori casa (4N, 6P).

Solo il PSG (sei) ha subito meno gol dell’Inter (sette) in casa nei cinque maggiori campionati europei in corso.

L’Inter ha perso l’ultima partita casalinga in Serie A (vs Lazio): non arriva a due sconfitte interne consecutive nel massimo campionato dalle ultime due della scorsa stagione.

L’Atalanta è riuscita a mantenere la porta inviolata in quattro delle ultime otto trasferte allo stadio Meazza in Serie A, tuttavia tutte queste clean sheet sono arrivate contro il Milan.

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe di campionato contro l’Atalanta con un punteggio complessivo di 12-1, l’unica rete bergamasca nel parziale è stata realizzata da Remo Freuler nel marzo 2017.

L’Atalanta ha vinto per 4-1 la sfida d’andata contro la squadra di Spalletti: solo quattro volte, in 57 precedenti stagioni, i bergamaschi hanno ottenuto due successi nello stesso campionato contro l’Inter.

Inter e Atalanta si sono affrontate 115 volte nel massimo campionato; l’Inter ha ottenuto 62 successi contro i 24 bergamaschi, completano il quadro 29 pareggi.

Orario Inter-Atalanta 2019 e dove vederla in TV

Inter-Atalanta si gioca domenica 7 aprile 2019 allo stadio San Siro di Milano, fischio d'inizio fissato per le ore 18. È possibile vedere Inter-Atalanta in TV su Sky Sport Serie A, canale 202, e Sky Sport 251. Si può vedere Inter-Atalanta in streaming su Sky Go, piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure su NOW TV in abbonamento.

Inter-Atalanta: info biglietti, disponibilità e costi

I biglietti per Inter-Atalanta sono acquistabili presso i punti vendita autorizzati Vivaticket oppure presso gli Inter Store. Ecco i costi dei biglietti di Inter-Atalanta 2019:

Poltroncina rossa centrale: 125€

Poltroncina rossa: 105€

Primo rosso (A-Z): 85€

Primo rosso laterale: 60€

Tribuna arancio centrale: 105€

Tribuna arancio: 105€

Poltroncina arancio centrale: 85€

Poltroncina arancio (163-157): 75€

Primo arancio: 65€

Primo arancio laterale lato blu/family: 50€

Primo verde: 45€

Primo blu: 45€

Secondo rosso: 45€

Secondo rosso centrale: 55€

Secondo arancio: 40€

Secondo arancio centrale: 50€

Secondo verde: 30€

Secondo blu: 30€

Terzo blu, settore ospiti: 25€

Inter-Atalanta: quote e pronostico

Secondo i bookmakers, il pronostico di Inter-Atalanta è a favore dei nerazzurri. La quota dell'1 oscilla tra 2.08 (888sport) e 2.10 (William Hill). Il 2 invece raggiunge quota 3.60 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di Inter-Atalanta:

Bet365

1: 2.10

X: 3.40

2: 3.60

William Hill

1: 2.10

X: 3.50

2: 3.50

Eurobet

1: 2.15

X: 3.45

2: 3.40

Planetwin

1: 2.2

X: 3.3

2: 3.42

Bwin

1: 2.15

X: 3.40

2: 3.2

Probabili formazioni di Inter-Atalanta: c'è Icardi, in dubbio Zapata