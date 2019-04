A smettere neanche ci pensa. Nonostante i 52 anni compiuti lo scorso 26 febbraio, Kazuyoshi Miura continua a giocare e nel futuro si immagini sempre calciatore. Oggi il classe 1967, che nella stagione 1994/95 ha militato tra le fila del Genoa in Serie A, veste la maglia dello Yokohama FC, club della seconda divisione giapponese.

Quando morirò - ha dichiarato Miura a L'Equipe - vorrei che si dicesse che è morto il calciatore Kazu Miura, non che se n'è andato l'ex giocatore. Decide il mio corpo se smettere o meno, e ad oggi segnali in tal senso non mi sono arrivati. Quando non riuscirò nemmeno ad allenarmi, sarà il momento di dire basta. Ma oggi non riesco a immaginare di dire addio a 50mila persone dentro uno stadio