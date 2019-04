La scuderia di Maranello ha emesso un comunicato ufficiale per spiegare il guaio avuto dalla power unit di Charles durante la gara di Sakhir.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 05/04/2019 19:37 | aggiornato 05/04/2019 19:44

È stato un problema di motore a fermare Charles Leclerc quando mancavano meno di dieci giri alla fine della gara di Formula 1 in Bahrain. Il pilota monegasco non ha potuto disporre della piena potenza della sua power unit e ha visto sfumare una vittoria che sembrava ormai in cassaforte. Tanta delusione per il ragazzo e per tutto il team Ferrari.

A Maranello il propulsore della SF90 di Leclerc è stato oggetto di approfonditi controlli subito dopo il gran premio di Sakhir. La scuderia voleva sapere nel dettaglio le cause del guaio accusato dalla monoposto e capire se ci potessero essere conseguenze in vista dell'appuntamento in Cina della prossima settimana. In questi minuti la Ferrari ha emesso un comunicato ufficiale per spiegare la situazione.

Nei giorni successivi alla corsa - si legge nella nota - i tecnici e gli ingegneri della Scuderia Ferrari Mission Winnow hanno avuto modo di analizzare nei dettagli a Maranello quanto accaduto alla SF90 e sono arrivati alla conclusione che a penalizzare la vettura è stato un corto circuito interno ad una centralina di attuazione dell’iniezione motore. Questo tipo di anomalia non si era mai presentata sulla componente in questione.

Charles Leclerc deluso dopo la gara di Formula 1 in Bahrain, cercherà riscatto in Cina

Formula 1, Leclerc con lo stesso motore sulla sua Ferrari SF90 in Cina

La Ferrari ha completato le proprie verifiche ed è dunque risalita al problema della SF90 di Leclerc. Un corto circuito interno di una centralina di attuazione dell'iniezione del propulsore. Un guaio che ha colto di sorpresa il team, visto che in precedenza non c'erano state problematiche di questo tipo sulla monoposto. La buona notizia, comunicata ufficialmente dalla scuderia di Maranello, è che Charles potrà utilizzare la medesima power unit in Cina.

Il timore più grande era proprio quello di dover sostituire il motore nel prossimo appuntamento del campionato di Formula 1 2019 a Shanghai. Per fortuna è scongiurato. Ce ne sono tre a disposizione per tutta la stagione, ritrovarsi già alla terza gara con una sostituzione sarebbe stato un problema. Ovviamente, prima di cantare definitivamente vittoria, in Ferrari dovranno attendere il venerdì di prove libere per verificare se effettivamente Leclerc potrà sfruttare il propulsore al massimo.

Il team italiano punta molto sul GP in Cina per riscattare un inizio di campionato 2019 non all'altezza delle aspettative. L'obiettivo è tornare a vincere il titolo in Formula 1. Quello piloti manca dal 2007, quando trionfò Kimi Raikkonen, e quello costruttori dal 2008. In Ferrari ci tengono molto, anche perché questo è il novantesimo anno di esistenza della scuderia e pertanto un ritorno al successo avrebbe un senso speciale. Leclerc e Vettel dovranno fare il massimo, ma sarà fondamentale anche mettergli a disposizione una monoposto affidabile, oltre che veloce.