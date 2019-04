Cristiano Ronaldo: è lui il re di Instagram

In quattro anni il portoghese ha scalato la classifica di Instagram, superando stelle dello spettacolo come Selena Gomez e Kim Kardashian. Messi e Neymar in fondo alla Top 10.

di Alberto Casella - 05/04/2019 19:11 | aggiornato 05/04/2019 19:16

C'è una classifica, meglio una Top 10, nella quale Cristiano Ronaldo è nettamente davanti a Lionel Messi e Neymar, numeri alla mano s'intende. Anzi, l'argentino e il brasiliano occupano le ultime due posizioni, mentre sul podio insieme a CR7 ci sono Gomez e Grande.

Due fantasisti sudamericani in rapida ascesa? Macché, in questo caso il calcio non c'entra: si tratta di Selena e Ariana, le strafamosissime cantanti e attrici ispanoamericane, beniamine soprattutto dei teenager di tutto il mondo.

La Top 10 in questione, infatti, arriva dall'agenzia di marketing statunitense Wildfire social che monitora i profili più influenti su Instagram. E si sa quanto il portoghese si dedichi ai social: quando partecipa gli piace vincere e infatti oggi in testa alla classifica, ovviamente, c'è lui, ma non è stato sempre così, come si può vedere dall'animazione video postata su Twitter dal social consultant Matt Navarra.

Cristiano Ronaldo, re di Instagram

La statistica di Wildfire social copre gli ultimi 4 anni. Nell'aprile del 2015 era guidata da Kim Kardashian, davanti a Beyoncé, Ariana Grande, Justin Bieber, unico maschietto in graduatoria, e Selena, che si battevano intorno ai 20 milioni di follower ciascuno. In breve, poi, Instagram ha preso piede e la crescita è stata vertiginosa. Man mano che il piatto diventava più ricco, anche le stelle del calcio hanno capito che non lo si poteva trascurare e ci si sono buttati a piè pari.

Cristiano Ronaldo che, si sa, non ama fare le cose a metà, ci ha dato dentro più degli altri: a fine anno è entrato nella Top 10 e da lì la sua scalata è diventata inarrestabile. La vittoria all'Europeo dell'estate seguente ha fatto da grimaldello - 15 milioni di follower in più in un mese - tanto che alla fine del 2016 era già sesto. L'anno seguente la progressione è continuata, rapida e inarrestabile,, ma la zampata alla resistenza dei rivali il portoghese l'ha piazzata a partire dalla scorsa primavera, con la vittoria della terza Champions League consecutiva e soprattutto col passaggio alla Juventus.

Il club bianconero, con i suoi oltre 100 milioni di tifosi nel mondo, si è dimostrato bacino di nuovi follower straordinario e da allora Cristiano Ronaldo, andando avanti a una media di 3 milioni di seguaci social al mese, ha sgretolato la resistenza delle sue giovani concorrenti e negli ultimi mesi dell'anno scorso ha preso la testa della classifica che, oggi, continua a guidare a una quota superiore ai 160 milioni, circa 50 più di Messi e Neymar. E se fra meno di due mesi dovesse arrivare la sesta Champions League - con tre squadre diverse - il botto social sarebbe assicurato: difficile che Ariana e Selena tifino Juventus.