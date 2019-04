Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia del match contro la Sampdoria.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 05/04/2019 13:00 | aggiornato 05/04/2019 13:05

Vigilia di Sampdoria-Roma, match della 31esima giornata di Serie A. In conferenza stampa ha parlato Claudio Ranieri, che ha presentato la sfida e ha toccato tanti altri temi. A cominciare dal futuro di Nicolò Zaniolo, le cui parole dopo il match casalingo contro la Fiorentina hanno fatto discutere:

Zaniolo ha detto più volte che ama stare a Roma, ha un contratto fino al 2023. Lui non vuole andare via e la Roma non vuole venderlo, punto. La legge non consente di allungare ora il contratto, aspettiamo luglio

Sulla Sampdoria di Giampaolo:

Stimo molto Giampaolo, noi dovremo essere lucidi per come pressano le sue squadre. Noi veniamo da un buon pareggio contro la Fiorentina. Capisco che un punto possa sembrare poco, ma a me ha fatto capire che ci siamo e stiamo migliorando. Abbiamo più fiducia e consapevolezza, ma voglio vedere domani la conferma

Su Dzeko, Schick e De Rossi:

Come si dice a Roma, è pisto per le botte che ha preso. A me piace come Edin gioca, una stagione "nì" può capitare a tutti i bomber. Ci sta che un anno si segna di meno. Per quanto riguarda Schick, devo esaminare diversi fattori, come le motivazioni extra date dal fatto che è un ex. De Rossi voleva giocare anche con la Fiorentina, può darci una grossa mano

Sull'infortunato Under e sulla formazione in generale: