Il dirigente rossonero è volato in Brasile per assicurarsi l'esterno offensivo del Tricolor. E intanto è previsto un incontro col Nizza per parlare di Saint-Maximin.

05/04/2019 20:34 | aggiornato 05/04/2019 20:45

Mentre il Milan di Gattuso è in corsa per un posto nella prossima Champions League, Leonardo lavora per costruire la squadra della prossima stagione. I colleghi di Fox Sports Brasil scrivono che il direttore generale dell'area tecnico-sportiva è volato in Brasile per trattare Everton con il Gremio. Classe 1996, il brasiliano è un profilo che interessa da tempo e che si sta avvicinando sempre di più ai rossoneri.

Lui stesso poco tempo fa ha ammesso: "Con Paquetà parlo spesso, sono felice dell'interesse del Milan, è un club enorme. Magari in futuro, se tutto va come deve andare, saremo compagni di squadra. Chissà...". Everton è un esterno offensivo di piede destro a cui piace partire da sinistra per poi accentrarsi. Nell'ultimo campionato brasiliano ha segnato ben 10 gol, mentre nella Libertadores in corso ha trovato la rete una volta in tre gare.

Nel suo contratto, in scadenza nel 2022, è prevista una clausola di 80 milioni di euro, ma il club sudamericano sembra disposto a lasciarlo partire per 40 milioni (Paquetà è stato preso dal Flamengo per 35 più 10 di bonus). Su di lui c'è anche il Manchester City, ma il Milan ha dalla sua gli ottimi rapporti di Leonardo col Gremio ed è quindi nettamente in vantaggio.

Everton, classe 1996, in azione con la maglia del Gremio

Calciomercato Milan, Leonardo punta anche Saint-Maximin

Intanto Leonardo continua a trattare anche Allan Saint-Maximin del Nizza. L'attaccante francese classe 1997, che ha collezionato 28 presenze, 6 gol e 4 assist in questa stagione, ha manifestato al club francese la volontà di trasferirsi alla corte di Gattuso. La trattativa potrebbe decollare a breve, visto che a maggio è stato fissato un incontro tra le parti. L'affare dovrebbe concludersi sulla base di 25-30 milioni di euro.