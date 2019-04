L'amministratore delegato rossonero è un fan del tecnico argentino che ha visto lavorare da vicino quando era in Premier League. C'è però il problema dell'ingaggio.

di Franco Borghese - 05/04/2019 12:48 | aggiornato 05/04/2019 12:54

La storia tra il Milan e Gennaro Gattuso potrebbe finire a breve. La squadra ultimamente non convince, anche se l'obiettivo stagionale è centrato se la stagione dovesse finire oggi. I rossoneri sono infatti quarti in classifica, ma durante la stagione sono emerse diverse problematiche che stanno spingendo la società a una riflessione profonda. Motivo per il quale prima di investire sul calciomercato ci potrebbe essere un cambio di allenatore.

Il Milan non gioca bene, di fatto non è mai riuscito a esprimersi come in società vorrebbero. L'Atalanta, costruita con un budget molto inferiore, ha solo un punto in meno in classifica e incanta. Segno che anche i rossoneri potrebbero appagare di più gli esteti del calcio. Gattuso però pensa più alla fase difensiva che non a quella offensiva (era così anche quando allenava il Pisa, ultimo club guidato prima di passare al Milan). La squadra ha poche soluzioni offensive.

L'amministratore delegato Ivan Gazidis sta spingendo per il cambio di allenatore. La qualificazione o meno in Champions League farà la differenza sul budget a disposizione dei rossoneri nella prossima sessione di calciomercato, indipendentemente da questo però in società si aspettano un atteggiamento più offensivo. Anche perché nelle squadre votate all'attacco, che pensano a divertire e divertirsi, spesso i valori di mercato dei singoli giocatori lievitano. E anche in questo l'Atalanta è un esempio: dai 19 milioni incassati per Caldara ai 31 per Bastoni, i nerazzurri hanno totalizzato 119 milioni per le cessioni di 6 giocatori (Conti, Kessié, Cristante, Galiardini e appunto Caldara e Bastoni). Plusvalenze che al Milan in questo momento invidiano non poco.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis avrebbe individuato in Mauricio Pochettino l'allenatore giusto per la panchina dei rossoneri. Il futuro di Gattuso non è ancora definito (andrebbe sicuramente via, benché abbia un contratto fino al 2021, in caso di mancata qualificazione in Champions League, resterebbe invece se arrivasse quarto e se la squadra cominciasse a giocare un calcio più propositivo), ma il tecnico argentino è il sogno del dirigente milanista.

Pochettino, che allena il Tottenham dal 2014, non ha portato gli Spurs fra le prime quattro in Premier League solo nella sua prima stagione (arrivò quinto), per il resto è sempre arrivato sul podio. Anche in campo internazionale il Tottenham ha ben figurato in questi anni. Non un caso che Pochettino sia stato accostato anche alla panchina del Real Madrid, che ha poi però virato sul ritorno di Zidane.

Proprio la trattativa di calciomercato con i madrileni ha però incrinato il rapporto fra il tecnico e la società londinese, motivo per il quale Pochettino a fine stagione potrebbe effettivamente andarsene. Il problema è legato all'ingaggio (ha un contratto da 10 milioni all'anno fino al 2023), ma se il Milan dovesse arrivare in Champions ci sarebbero i soldi per fare un sacrificio e tentare il colpaccio. Gazidis, essendo stato diversi anni all'Arsenal, ha contatti diretti con i dirigenti del Tottenham. La base per intavolare il discorso c'è.