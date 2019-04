L'impatto che ha avuto Raul è stato pazzesco, siamo felice faccia parte del futuro del nostro club. Si è inserito subito bene, ha sfornato assist, fatto ottime prestazioni e ha ovviamente segnato tanto. Le sue reti sono state fondamentali per i successi conseguiti in questa stagione e il suo acquisto conferma le ambizioni della nostra squadra e la voglia di vivere un futuro eccitante

"Il Wolverhampton - recita il comunicato ufficiale - ha esercitato l'opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Raul Jimenez a partire dal 1° luglio 2019. L’attaccante firmerà un accordo per le prossime quattro stagioni che lo porterà a restare qui fino al 2023”.

I Wolves hanno appena ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Raul Jimenez, attaccante messicano classe 1991 che nella stagione in corso ha collezionato 37 presenze, 15 gol e 8 assist. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, la società giallonera ha pagato al Benfica i 38 milioni di euro e se l'è quindi assicurato.

La Premier League è sempre la protagonista indiscussa del calciomercato . Anche quando non è ufficialmente aperto, i club inglesi fanno parlare per le trattative che conducono. L'ultima che sta catalizzando l'attenzione l'ha portata a termine il Wolverhampton, settimo in Premier League alle spalle delle sei grandi che fanno un campionato a parte.

