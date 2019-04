L'insinuazione del presidente onorario del rossoblù: "Da sempre il presidente Corsi ha ottimi rapporti con il Napoli. La sconfitta della squadra di Ancelotti mi fa pensare".

di Redazione Fox Sports - 05/04/2019 10:00 | aggiornato 05/04/2019 10:48

Dopo tre vittorie consecutive, il Bologna perde sonoramente 4-1 a Bergamo contro l'Atalanta e in classifica torna in zona retrocessione. I rossoblù sono ora a quota 27 punti, uno in meno dell'Empoli quartultimo che nel turno infrasettimanale ha fatto il colpaccio vincendo 2-1 al Castellani contro il Napoli.

Una risultato, quest'ultimo, che ha fatto storcere il naso a Giuseppe Gazzoni Frascara, presidente onorario del Bologna. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, l'ex numero uno del club emiliano ha dichiarato:

Meglio che non penso al risultato dell'Empoli, così evito di fare polemiche. Dico solo che ai miei tempi c'era lo stesso presidente che c'è oggi, Fabrizio Corsi, un toscano verace che ha sempre avuto ottimi rapporti con il Napoli. Basti pensare al percorso fatto da Maurizio Sarri. Mi fa pensare il fatto che in campo con il Napoli ci fossero tanti ex dell'Empoli. Da parte mia non c'è intenzione di fare polemiche, ma credo che se qualcuno facesse certi pensieri potrebbero essere giustificabili

Insinuazioni a parte, la certezza è che il Bologna dovrà lottare fino alla fine per evitare la retrocessione. Nel prossimo turno la squadra di Mihajlovic affronterà il Chievo al Dall'Ara, mentre Udinese ed Empoli si affronteranno in uno scontro salvezza delicatissimo.