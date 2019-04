Bologna-Chievo: probabili formazioni, dove vederla in TV, curiosità

Sfida salvezza in scena al Dall'Ara.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 05/04/2019 15:33 | aggiornato 05/04/2019 15:36

Bologna-Chievo della 31ª giornata di Serie A è una gara fondamentale per la salvezza.

Il Bologna è terzultimo con 27 punti, mentre il Chievo è il fanalino di coda con 11 punti conquistati in 30 partite.

Statistiche e curiosità di Bologna-Chievo

Getty Images Orsolini è andato a segno nella gara d'andata

Sergio Pellissier ha segnato quattro gol in Serie A contro il Bologna. Soltanto una delle ultime nove reti dell’attaccante del Chievo in campionato è arrivata in trasferta (contro il Milan ad ottobre 2018).

L’ultima marcatura multipla di Blerim Dzemaili in Serie A è arrivata contro il Chievo (doppietta nel marzo 2017), il centrocampista del Bologna ha esordito nel massimo campionato proprio contro i gialloblu (nel settembre 2008, con il Torino).

Bologna (19) e Chievo (16) sono le due formazioni che hanno incassato più reti nei primi 30 minuti di gioco nella Serie A in corso.

Soltanto Fulham (76) e Hannover (62) hanno subito più gol del Chievo (61) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Chievo (6.3%) e Bologna (7.5%) sono due delle tre squadre con la percentuale realizzativa più bassa nel campionato in corso, tra loro il Frosinone (7%).

Il Chievo ha perso le ultime due partite di campionato, non infila tre sconfitte consecutive di Serie A dallo scorso novembre (serie arrivata a sette).

Il Bologna arriva da due successi consecutivi al Dall’Ara in campionato, non infila tre vittorie casalinghe di fila in Serie A da settembre 2016.

Il Chievo ha realizzato 32 reti contro il Bologna in Serie A: solo alla Lazio (33) ha segnato di più nel massimo campionato.

Il Chievo ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A contro il Bologna (1P) dopo aver ottenuto i tre punti solamente una volta nelle prime 10 gare esterne contro i felsinei nella competizione (4N, 5P).

Il Bologna ha vinto due delle ultime nove sfide di Serie A contro il Chievo (4N, 3P) mantenendo la porta inviolata solamente in due match del parziale.

Bologna-Chievo: dove vederla in TV e streaming

Bologna-Chievo si gioca lunedì 8 aprile alle 20.30 allo stadio Dall'Ara di Bologna. La gara sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Inoltre, è possibile vedere Bologna-Chievo in streaming su Sky Go, piattaforma destinata agli abbonati Sky, oppure su NOW TV, la web tv in abbonamento.

Bologna-Chievo: probabili formazioni