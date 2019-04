Il 9 aprile uscirà il suo primo libro dal titolo "È molto semplice" (275 pagine, edizione Sperling & Kupfer, 19,90 euro) e così ai microfoni de Il Corriere della Sera ha voluto anticipare alcuni temi trattati. L'autore è Massimiliano Allegri, che s'appresta a vincere lo Scudetto (l'ottavo di fila per i bianconeri) e che sogna la Champions League:

Io arrabbiato con giornalisti e colleghi? Io non ce l'ho con nessuno in particolare - esordisce Allegru - ma sottolineo solo che spesso si rende complicato ciò che è semplice. La semplicità è la cosa più complicata. Stiamo andando in una direzione che non mi piace, se si complicano le cose tutto diventa più difficile. I ragazzi si stanno abituando a non pensare, ma se crescono così e poi smettono col il calcio, cosa fanno nella vita? Alcuni hanno modi di vedere diversi dal mio. Un allenatore aziendalista è un allenatore che porta risultati. Io mi reputo un manager dell'azienda Juventus, che alla fine dell'anno deve portare a casa il risultato.