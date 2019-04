La squadra di Sacchi arriva al Bernabeu con la voglia di dominare la regina di quegli anni, che poteva contare sulla Quinta del Buitre al completo. Il Cigno di Utrecht realizza un gol sensazionale.

9 condivisioni

di Jvan Sica - 05/04/2019 11:10 | aggiornato 05/04/2019 11:15

Ci sono partite che hanno letteralmente cambiato il corso della storia del calcio, mostrando al mondo novità costruite negli anni e poi esplose in tutta la loro brillantezza in un singolo match. Gli esempi sono vari: Ungheria-Inghilterra del 1953, in cui la Squadro d’Oro ungherese, a cui era legata anche la Grande Honved di Puskas, spazzò dal campo i maestri inglesi vincendo 6-3; Olanda-Brasile del 1974, in cui Cruyff e soci giocarono un calcio mai visto; Barcellona-Manchester United del 2009, quando Guardiola vinse la sua prima Champions League con il suo tiki-taka. A rientrare di diritto fra le grandi partite-svolta del calcio mondiale c’è anche quella di 30 anni fa fra Real Madrid e Milan.

Si gioca l’andata delle semifinali della Coppa dei Campioni 1988-89 e quella sfida è una sorta di finale anticipata, perché le altre due a giocare sono Steaua Bucarest e Galatasaray. Il Milan aveva superato agevolmente il primo turno, affrontando i bulgari del Vitosha Sofia, mentre agli ottavi era successo un miracolo. Dopo aver pareggiato 1-1 in casa, al Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa si era messa malissimo: gol di Savicevic e rossoneri completamente dominati dagli jugoslavi. A salvarli una nebbia fittissima che aveva portato alla sospensione della partita. Il giorno dopo si rigioca, il Milan riesce a pareggiare con lo stesso punteggio dell’andata e passa ai rigori. Al confronto i quarti vinti con un rigore di Marco van Basten contro il Werder Brema sono una passeggiata.

Il Real Madrid era molto indigesto per le squadre italiane. Aveva eliminato l’Inter nel 1985, nel 1986 e il Napoli l’anno precedente. Per questo motivo, al momento del sorteggio, in casa Milan erano tutti molto preoccupati. I Blancos avevano iniziato il loro percorso con uguale serenità, vincendo conto i norvegesi del Moss, agli ottavi eliminando i polacchi del Gornik Zabrze, non più pericolosi come negli anni ’70. Ai quarti di finale avevano fatto fuori i campioni in carica del PSV Eindhoven, pareggiando 1-1 in Olanda e poi vincendo 2-1 in casa grazie ad un gol Martin Vazquez al 105’ dei supplementari. Quando alle 21.00 del 5 aprile 1989 l’arbitro svedese Fredriksson fischia l’inizio del match, tutti sanno che sarà la partita decisiva per la vittoria finale del torneo, mentre invece sono pochi quelli che presuppongono che ad avere uno scossone forte da quella partita sarà l’intero mondo del calcio.

Nel 1989 la prova del Milan al Bernabeu contro il Real Madrid cambia la storia del calcio e Sacchi diventa il nuovo maestro a cui tutti guarderanno.

Il colpo geniale di Van Basten fa grande il Milan contro il Real Madrid

In panchina al Milan c’era un allenatore senza nessun pedigree da calciatore, che ha scalato la vetta fino ad una delle squadre più importanti d’Italia solo per la sua voglia di innovare e per la sua quasi folle voglia di essere meticolosi. Per Arrigo Sacchi tutto sta nei meccanismi e nei dettagli, i primi da imparare a memoria, i secondi da curare senza perdere mai la concentrazione.

A sfidarlo un suo maestro, l’olandese Leo Beenhakker, grande conoscitore del calcio totale e capace di ammorbidirne i tratti più estremi per poterlo applicare in diversi contesti. Beenhakker ha vinto in Olanda e Spagna senza soluzione di continuità e si affida a quella che in quegli anni si chiamava la “Quinta del Buitre”, ovvero quel gruppo di calciatori, tra cui Martin Vazquez, Michel e Sanchìs, cresciuti nella squadra B del Real e portati a diverse vittorie grazie alla rapacità in area di rigore del centravanti, Emilio Butragueno.

In quella partita decisiva, il tecnico olandese schiera tutta la Quinta al completo, insieme a due stranieri di lusso, il tedesco Schuster a centrocampo e il messicano Hugo Sanchez a fare coppia d’attacco con il Buitre. Sacchi invece se la gioca con un 4-4-2 rigidissimo, con il centro del campo occupato da due mastini come Ancelotti e Rijkaard, le fasce ricche di fantasia grazie all’utilizzo contemporaneo di Evani e Donadoni e gli altri due olandesi di punta, Gullit e Marco van Basten.

Grazie alle sue incredibili doti acrobatiche, Hugo Sanchez è un vero mito del Real Madrid.

Il Milan, dopo quasi due anni di lezioni sacchiane gioca davvero a memoria e soprattutto riesce alla perfezione in due fasi di gioco fondamentali. In primo luogo il pressing, guidato da Rijkaard e Ancelotti, che porta ai continui errori di passaggio degli avversari e in secondo luogo il fuorigioco, guidato da Franco Baresi. Unendo quella partita a quella dell’anno successivo sempre in Coppa dei Campioni, i calciatori madridisti sono messi in fuorigioco più di 40 volte, un numero spropositato non solo per l’epoca.

Il Milan domina fin dall’inizio, sbagliano gol con Van Basten, Evani e Ancelotti, ma al primo tiro in porta il Real passa. Calcio d’angolo, spizzata sul secondo palo, Baresi sbaglia l’uscita della linea per una volta e Hugo Sanchez in sforbiciata non perdona davanti a Galli. Finisce il primo tempo, ma Sacchi negli spogliatoi, invece di parlare della sfortuna, dice che nell’aria c’è una netta sensazione d’impresa.

Si riprende e a metà del secondo tempo c’è un esempio classico del gioco di Sacchi, erede di quello di Michels con l’Olanda. Ad impostare da mezzala il centravanti, Van Basten, che dà la palla in profondità a quello che doveva essere il libero, Franco Baresi, il quale a sua volta verticalizza per Donadoni che manda in porta Gullit. Un gol meraviglioso, fatto con tre passaggi in verticale ma incredibilmente annullato per un fuorigioco che non c'è.

Dopo altre occasioni rossonere, quello che non ti aspetti. Tutti pensavano ad un gol corale, in cui tanti calciatori toccavano la palla, creando corridoio di gioco ad alta velocità, invece per il pareggio bastano un cross lento e sporco di Tassotti e il genio di Marco van Basten, che s’inventa un tuffo di testa quasi da fuori area, con la palla che sbatte sull’incrocio dei pali, colpisce sulla schiena Buyo e va in porta. Un gol senza senso per la sua bellezza ancora oggi intatta.

La partita termina e l’idea di aver visto una grande squadra è evidente. Un giornale spagnolo titolò: “Empate, y gracias”, ringraziando appunto i rossoneri di non aver infierito, mentre La Stampa, scriverà: “Altro che barricate: ecco come si affrontano gli avversari in casa loro. Il Milan, un esempio per tutti”. Per sfortuna degli spagnoli al ritorno il Milan non sarà clemente e vincerà 5-0, iniziando a creare il suo mito.