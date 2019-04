Il pensionamento di Conor McGregor potrebbe già essere finito. Colui che solo la scorsa settimana aveva annunciato su Twitter l’addio alla UFC e alle arti marziali miste sembra essere già tornato sui propri passi, come lasciato intendere ancora una volta su Twitter.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.