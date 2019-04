Il sindaco di Milano preferisce mettere le cose in chiaro: "Impossibile mantenere due stadi a 50 metri l'uno dall'altro". Nasce il comitato per il no alla demolizione.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 04/04/2019 15:27 | aggiornato 04/04/2019 15:30

I fatti sono noti, anche se per ora nessuno è uscito davvero allo scoperto. Nel fermento, per ora in massima parte fatto solo di annunci, intorno alla costruzione di nuovi stadi da parte dei club di Serie A, importanti novità sono arrivate la settimana scorsa da Milano.

Prudenti, le parole dell'ad dell'Inter Alessandro Antonello, ammiccavano a una "conversione" nerazzurra" sulla via tracciata dal Milan, da tempo favorevole a un nuovo impianto:

Inter e Milan procedono insieme. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma i tempi sono maturi.

Nuovo impianto che le indiscrezioni indicano nell'attuale parcheggio di San Siro, in pratica un modo elegante per dire che il Meazza non serve più e tanto vale abbatterlo. Apriti cielo, la storia non si tocca: tifosi, illustri e meno illustri, storici dell'arte e urbanisti sono insorti a stretto giro social e se la sono presa con i due club di Serie A, ormai a proprietà straniera, e anche col sindaco Sala.

Non si placano le polemiche sul nuovo stadio milanese

Serie A, Sala: "Demoliremo San Siro se Inter e Milan vogliono un nuovo stadio"

Infastidito in quanto a suo parere tirato ingiustamente in ballo, il primo cittadino di Milano ha voluto mettere in chiaro alcuni punti fondamentali:

Per quanto mi riguarda preferirei che i due club ristrutturassero il Giuseppe Meazza, ma in ogni caso due stadi in 50 metri è difficile: se Inter e Milan vogliono costruire il nuovo stadio, San Siro andrebbe demolito. È la cosa migliore? No, ma voglio dire ai cittadini che le due società poi potrebbero comunque decidere di andare da un’altra parte e non so quale vantaggio potrebbe esserci per noi. La palla è alle due società, ma per ora abbiamo solo chiacchiere perché Inter e Milan non sono ancora venute a parlare con noi.

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto chiarire lo stato delle cose

Nel frattempo non si fermano le reazioni alla possibile demolizione. Se per Alberico Evani, vecchia gloria rossonera, sarebbe come abbattere il Colosseo, più accomodante sembra essere Riccardo Ferri, quasi 300 in Serie A con la maglia nerazzurra:

Sarebbe un colpo al cuore per chi ci ha giocato come me e per tutti i tifosi, ma alle due società serve un nuovo impianto che garantisca maggiori introiti per cercare di tornare grandi.

Nasce il Comitato No Demolizione di San Siro. Grazie a @pietrotatarella per l'iniziativa! pic.twitter.com/BaBoHJFH7s — Matteo Forte (@TeoForte) March 27, 2019

Il presidente del Milan Scaroni invita a non aggrapparsi alle dispute ideologiche ma a guardare in faccia la realtà, in città, comunque, c'è chi non si rassegna. È nato in questi giorni, infatti, il comitato "No demolizione San Siro" che punta a raccogliere 15mila firma necessarie per chiedere un referendum contro l'abbattimento del Meazza. Immediato è giunto l'endorsement dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini: