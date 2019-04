Episodio clamoroso a Ferrara: Cionek ammette la simulazione, ma Guida va alla revisione e assegna il rigore per la Spal. C'è il rigore per il Frosinone, ottimo Massa.

di MarcoValerio Bava - 04/04/2019 07:57 | aggiornato 04/04/2019 08:02

Giornata movimentata, quella infrasettimanale di Serie A, con tanti episodi, alcuni dei quali hanno del clamoroso. Ma andiamo con ordine. Alle 19 si gioca l'anticipo tra Empoli e Napoli. Al Castellani vincono i padroni di casa con gol di Farias e Di Lorenzo che rendono inutile il momentaneo pareggio di Zielinski.

L'unico episodio da moviola arriva all'82' con Farias che cade in area dopo un contatto con Callejon. L'arbitro Doveri, della sezione di Roma, viene richiamato dal VAR Abisso, ma dopo l'on field review conferma la decisione del campo e non assegna calcio di rigore. La scelta sembra corretta. Troppo lieve il contatto tra i due giocatori e troppo accentuata la caduta dell'ex Cagliari.

Due episodi da lente d'ingrandimento in Torino-Sampdoria, partita vinta dai granata 2-1 grazie alla doppietta di Belotti. L'arbitro è Maresca che al quarto d'ora va alla revisione sul campo, richiamato dal VAR Aureliano, per un tocco di mano di Murru nell'area di rigore blucerchiata. Il direttore di gara decide di non assegnare la massima punizione perché prima c'è fallo di De Silvestri su Sala. Altra on field review allo scadere del primo tempo: Belotti chiede rigore per una trattenuta di Andersen, anche qui Maresca decide di non concederlo perché le maglie si allungano entrambe e non c'è fallo chiaro del difensore doriano.

Serie A, tutti gli episodio del 30° turno

Serie A, incredibile a Ferrara: Cionek ammette la simulazione, Guida dà rigore

Quello che succede in Spal-Lazio è incredibile. Mai accaduto prima in Serie A. All'88' Cionek cade in area dopo un presunto contatto con Patric, l'arbitro è Guida che nell'immediato fischia deciso calcio di rigore. Ma il difensore polacco si rialza, fa cenno di no con la mano e ammette di essersi lasciato cadere; a quel punto il fischietto di Torre Annunziata lo ammonisce per simulazione.

Sembra tutto chiarito, ma il Var Orsato richiama il collega all'on field review e dopo una breve revisione ecco la decisione clamorosa: calcio di rigore per la Spal che Petagna trasforma. Furibondo Simone Inzaghi in panchina. Decisione dubbia, perché è vero che il contatto sembra esserci, ma piuttosto lieve e quindi non sufficiente per abbattere Cionek che infatti (diffidato) teme l'ammonizione per simulazione e quindi decide di ammettere l'irregolarità. Quasi un eccesso di Var nell'occasione.

In Genoa-Inter torna al gol Icardi e lo fa dal dischetto al 40'. È proprio Maurito a guadagnarsi il fallo, con Romero che lo trattiene sbilanciandolo al momento della conclusione a pochi passi da Radu. L'arbitro Mariani decide di estrarre anche il cartellino rosso. Decisione che ci sta perché il difensore argentino non cerca in alcun modo di contendere il pallone all'avversario (D.O.G.S.O.) che è vicino alla porta e sta per concludere a rete. La goal line technology conferma la rete dello 0-4 di Gagliardini e la sua seconda doppietta in Serie A.

Bene Massa in Fiorentina-Roma. Giusto non dare calcio di rigore al 76' per contatto tra Veretout e Pellegrini. Il giallorosso accentua e non ci sono i margini per concedere il penalty. Corretta anche la gestione dei cartellini del fischietto ligure. Partita ricca di episodi da moviola quella dello Stirpe. La partita finisce molto oltre il 90' e con la vittoria del Frosinone con rigore di Daniel Ciofani. L'arbitro è Manganiello che decide di concedere il penalty dopo la review: da analizzare fallo e fuorigioco. C'è il primo, non il secondo. Regolare anche l'1-1 del Parma: Barillà è in posizione regolare su tiro di Gagliolo.