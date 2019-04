Partita lenta e poco emozionante, la scossa la dà Guedes con il gol che sblocca il match. I madrileni non riescono mai prendere il pallino del gioco. Flop Marcelo.

di Franco Borghese - 04/04/2019 09:39 | aggiornato 04/04/2019 11:43

Un'altra buccia di banana. La caduta questa volta non fa troppo male, ma è comunque umiliante. Il Real Madrid perde in Liga 2-1 contro il Valencia e scivola a -5 dall'Atletico Madrid secondo. Nulla di drammatico, con il quinto posto (occupato proprio dal Valencia) lontano 11 punti: la partecipazione alla prossima Champions League non è in dubbio. Però la squadra è da rifondare.

In questa stagione sono già 15 le sconfitte: le prime 6 sono arrivate con Lopetegui, poi 8 con Solari e ieri la prima della seconda era targata Zidane. Numeri inaccettabili per un club come il Real Madrid. Solo in campionato le sconfitte sono 9 su 30 partite. Di fatto ogni tre partite i madrileni vengono battuti.

Per carità, scivolare a Valencia ci sta (la squadra di Marcelino ha vinto 2-1 infilando il diciassettesimo risultato utile consecutivo, record del club), è la situazione nel suo complesso a preoccupare. Esattamente come l'atteggiamento dei giocatori in campo. Anche perché ieri Zidane aveva schierato una formazione non troppo lontana da quella tipo.

I giocatori del Real Madrid lasciano il campo scuri in volto

Ieri il Real Madrid è sembrato spento, svogliato. La partita è stata lenta, priva di emozioni. La scossa l'ha data il solito Guedes con il suo gol al 35' (tiro potente e preciso che sorprende Navas sul primo palo). La reazione dei campioni d'Europa però non c'è mai stata: solo dopo il 2-0 di Garay (colpo di testa su calcio d'angolo) è arrivato, al 93', il gol della bandiera di Benzema (colpo di testa su angolo di Modric). Il momento è delicato, bisogna capire su chi continuare a puntare anche per la prossima stagione. Per questo Zidane, a fine partita, non ha alzato i toni:

Si tratta di una sconfitta e bisogna accettarlo. Ci è mancato qualcosa negli ultimi metri, sotto porta. Nonostante questo però io sto con i miei giocatori. Combatteremo fino alla fine per terminare con dignità questa stagione e preparare al meglio la prossima.

Uno dei giocatori maggiormente sotto esame è Marcelo, ieri in campo per 90', che Zidane però difende a spada tratta:

Marcelo è Marcelo, a me piace come gioca. Lo vedo bene, si allena bene e lo vedo coinvolto. La stagione è complicata, ma non soltanto per lui.

Bisognerà capire però se Marcelo abbia ancora stimoli e voglia di continuare a giocare con il Real Madrid. Perché scivoloni come quello di ieri, in questa stagione, ormai sono tristemente indolori. Figuracce del genere però non sono più ammesse. E lo saranno men che mai a partire dalla prossima stagione.