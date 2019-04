Testa la tua fede rossonera mettendo alla prova i tuoi ricordi. Cinque gol storici per cinque enormi emozioni. Indovinali tutti e ti puoi dire un grande tifoso del Milan.

04/04/2019

Nella sua lunga storia, il Milan ha potuto contare su campioni incredibili, Palloni d’oro a raffica, calciatori che hanno segnato un’epoca, ma anche onesti giocatori diventati idoli dei tifosi, magari per essere stati decisivi in un momento particolare della loro carriera in rossonero.

Forse l’esempio principe è quello di Walter De Vecchi, buon centrocampista degli anni ’70 che il 19 marzo 1979 segna due gol nel derby contro l’Inter, pareggiando il doppio vantaggio nerazzurro e facendo così compiere al Milan un passo decisivo verso lo Scudetto della stella.

Ogni tifoso rossonero che si rispetti però deve conoscere campioni e “operai” del pallone e soprattutto i loro gol più importanti e più belli. Ecco cinque gol indimenticabili per testare la tua fede rossonera.

Uno dei gol da indovinare è fondamentale per l'ennesima vittoria del Milan, la Champions League 2003.

5 su 5: indovina i gol e testa il tuo amore per il Milan

Di tacco, con nonchalance

Solo lui poteva immaginare un gol così. Questo è un Milan che sta lentamente scivolando indietro rispetto ai fasti degli anni berlusconiani, ma i tifosi vivono ancora momenti di magia come questo. Che partita è e chi è il calciatore che segna di tacco, come se stesse al bar?

La torsione che cambia la storia

Semplicemente il gol che cambia le carte in tavola, che fa la rivoluzione guidata da Sacchi, l’allenatore che vuole far saltare in aria tutto. E ci riuscirà, a partire da questo meraviglioso gol.

La zampata con vista Manchester

Questo è uno di quei momenti in cui un calciatore “normale” ha fatto la storia del Milan. Partita e gol epocale, con vista Manchester.

Il tiro che diede la Coppa

Un tiro secco, forte, preciso. Ma soprattutto un tiro che diede una grande vittoria europea. Chi segna questo gol fondamentale della storia del Milan?

Il colpo al volo di un grande campione

Non è una partita storica del Milan, ma il gol di uno degli attaccanti più sottovalutati di sempre è semplicemente splendido. Qui l’asticella della difficoltà si alza, ma per come colpisce la palla al volo, un milanista vero non può che indovinare.