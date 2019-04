Contro i 3,83 del triennio in corso. Per la prima volta la divisione sarà almeno parzialmente determinata dal piazzamento in classifica. Lieve calo del mercato interno.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 04/04/2019 21:00 | aggiornato 04/04/2019 21:05

Se doveste scegliere un nome, uno solo, per indicare l’uomo più importante della Premier League su chi vi orientereste? Pep Guardiola o Harry Kane, Paul Pogba o Jurgen Klopp? Bene, dimenticateli, inutile scervellarsi, perché l’MVP in questione – most valuable person in questo caso – si chiama Richard Scudamore e lavora lontano dalle luci dei riflettori.

Scudamore, prossimo ai 60 anni, è l’amministratore delegato della Premier League dal 2014, dopo esserne stato il direttore esecutivo sin dal 1999. Da 20 anni è lui che tratta con i principali broadcaster di tutto il mondo le cifre dei diritti televisivi del campionato inglese, tanto per l’interno quanto per l’estero.

Un vero re Mida per il calcio di Sua Maestà, visto che prima del suo avvento i proventi relativi alla voce diritti televisivi ammontavano a 730 milioni di euro, di cui 645 dal mercato interno e 85 dall’estero. Sin al suo primo triennio Richard ne portò a casa quasi il doppio, con un crescendo straordinario che, triennio dopo triennio, ha portato, per il 2016-19, a cifre impressionanti: 10 miliardi di euro suddivisi in 6,2 dal mercato inglese e 3,8 da quello estero.

Richard Scudamore è il re Mida della Premier League

Premier League: 4,7 miliardi in diritti esteri

Ora Scudamore è prossimo a lasciare l’incarico – per altro lautamente retribuito, visto che, bonus inclusi, guadagna poco meno di 3 milioni di euro all’anno – ma nell’attesa non è certo stato con le mani in mano. C’era da preparare l’offensiva per il triennio 2019-22 e, secondo le stime rivelate dal Telegraph, lui non si è lasciato sfuggire l’occasione per un altro incremento da favola, pur in presenza di una lieve flessione del mercato interno ormai comprensibilmente quasi saturo. Le cifre riferite dal quotidiano inglese parlano di un totale triennale pari a 10,5 miliardi di euro che, a fronte del calo interno a 5,8 miliardi, traggono nuova linfa dai diritti televisivi ceduti all’estero per 4,7 miliardi, con una crescita dell’overseas vicina al 25%. Il solo incremento realizzato sull’estero – 900 milioni in più - sarà più alto dell’intero fatturato globale del triennio precedente al suo arrivo.

La Premier League guadagnerà 4,7 miliardi di euro dai diritti esteri del prossimo triennio

E qui arriva la grandissima novità. La Premier League è nota per distribuire da sempre in modo uniforme i proventi derivanti dai diritti televisivi, così che anche le società più piccole e meno abbienti possano essere competitive, partendo dalla stessa base dei top club. Per questo, per dire, un club di seconda, se non terza fascia in questo momento, come il Newcastle può permettersi di tenere in panchina un tecnico dal contratto oneroso come Rafa Benitez, o il neopromosso Fulham ha potuto investire 112 milioni in giocatori, mentre da noi il Frosinone ne ha spesi 7.

Nonostante il mercato televisivo interno sia saturo, la Premier League riempie anche gli stadi

Salta l'equa distribuzione dei proventi

Ma questa sorta di uno vale uno non è mai piaciuto alle Big 6 – Liverpool, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester United – che, oltre a necessitare di maggiori fondi per competere ad alto livello nelle coppe europee, devono rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Da anni, dunque, i top club chiedono una diversa distribuzione dei ricavi dei diritti televisivi, ma solo adesso si è aperto uno spiraglio a loro favore. Dal prossimo triennio, infatti, quei 900 milioni di incremento sull’overseas verrà diviso tenendo conto della posizione raggiunta in classifica. In pratica rimarrà invariata la cifra di circa 47 milioni annui che ogni società di Premier riceve dai diritti esteri, ma quei 900 milioni in più, riferiti al triennio, saranno distribuiti secondo criteri “meritocratici”. In base a quanto anticipato dal Telegraph, infatti, la squadra campione incasserà in un anno ulteriori 27,6 milioni, la seconda in classifica 26,2, la terza 24,8 e così via fino all’ultima, alla quale ne andrà soltanto 1,4. Un cambiamento forse piccolo ma sicuramente epocale, un’apertura storica nei confronti dei top club che, c’è da scommetterci, difficilmente si accontenteranno di rimanere sulla soglia una volta messo il piede nella porta.