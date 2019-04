Il tecnico calabrese è stabilmente sotto esame: senza la qualificazione in Champions League la società potrebbe mandarlo via. E i giallorossi lo osservano.

di Andrea Bracco - 04/04/2019 13:32 | aggiornato 04/04/2019 13:36

Dopo un periodo di tregua corredato da risultati che parevano evidenziare la netta ripresa, almeno dal punto di vista della classifica, in casa Milan torna a regnare il caos. Il pareggio interno contro l'Udinese ha lasciato scorie che la società rossonera è intenzionata a risolvere in maniera chiara, netta e veloce. Alla dirigenza non è affatto andato giù l'ennesimo passo falso della squadra, arrivato dopo le brutte figure rimediate nel derby e nella trasferta di Marassi persa contro la Sampdoria.

Per questo Leonardo e Maldini hanno deciso di stringersi al gruppo, presentandosi a Milanello in coppia per tenere a battesimo ogni singolo componente della rosa rossonera. Se ci sono dei problemi, allora che si affrontino: è questo il sunto della lunga riunione collettiva, tramite la quale il club ha voluto dare una prova tangibile del proprio sostegno in un momento così delicato sia dal punto di vista psicologico che tattico.

Come speso capita quando i risultati faticano ad arrivare, il primo a finire sul banco degli imputati è sempre l'allenatore: la prestazione contro i friulani non è piaciuta affatto a Leonardo né ai tifosi, che subito dopo il fischio finale hanno rumoreggiato e reso partecipe la squadra con le loro rimostranze. Gennaro Gattuso ha provato a spiegare le sue scelte in conferenza stampa, ma le critiche che lo hanno travolto a 360 gradi hanno più l'aria di una sentenza definitiva, visti anche i non idilliaci rapporti che intercorrono tra il tecnico e il dirigente brasiliano.

Milan, Gattuso sotto esame: spunta la Roma?

Negli ambienti rossoneri comincia a respirarsi quell'aria di addio fin troppo conosciuta negli ultimi anni, con il Milan che ha mangiato e risputato un sacco di allenatori senza la minima pietà. Anche Gattuso adesso è finito dritto nella categoria degli osservati speciali, perché se la squadra non dovesse raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, Ringhio sarebbe ovviamente il primo a pagare.

A rendere tutto più complicato ci si mette anche il calendario, con il Milan che - nelle prossime due settimane - non solo sarà chiamato a non perdere ulteriore terreno dalla quarta posizione (oggi insidiata da Roma, Lazio, Atalanta e Torino), ma anche a giocarsi la doppia semifinale di Coppa Italia con la Lazio subito dopo la difficile trasferta dell'Allianz contro la Juventus. Insomma, una bella gatta da pelare, visto da questo miniciclo i rossoneri potrebbero uscirne mentalmente rafforzati oppure, in caso contrario, definitivamente distrutti.

Vada come vada, Gattuso non dovrebbe rimanere a lungo senza panchina. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese La Stampa, la Roma avrebbe pensato a lui in vista del sicuro addio alla panchina giallorossa di Claudio Ranieri. Il suo nome potrebbe essere finito in lista grazie ai buoni rapporti con Daniele De Rossi e Francesco Totti, due personalità che - in questo momento di forte confusione - aiuterebbero il club a prendere le decisioni giuste per rilanciarsi. Gattuso non è l'unico allenatore nelle mire romaniste, ma la sua candidatura si unirebbe a quelle di Maurizio Sarri (complicato), Antonio Conte (ingaggio e disponibilità da definire), Marco Giampaolo e Gian Piero Gasperini, l'architetto dell'Atalanta dei miracoli.

Nel frattempo però il Milan dovrà valutare l'operato di Gattuso da qui a fine stagione perché, qualora Ringhio dovesse centrale la qualificazione in Champions League, allora una conferma sarebbe più che meritata. Certo, rimarrebbe il problema legato alle relazioni interpersonali con Leonardo, ma al momento il suo contratto con i rossoneri scade nel 2021 e, in teoria, le basi per poter proseguire l'avventura con il club che lo ha consacrato calcisticamente parrebbero esserci. Roma potrebbe però rappresentare una sfida molto affascinante, dove il tecnico verrebbe messo alla prova in un contesto particolare e delicato. Insomma, una vera e propria possibilità di fare esperienza, quella caratteristica che troppo spesso gli si è imputato di non avere.