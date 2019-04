Episodio incredibile nel campionato marocchino: i giocatori dello Youssoufia Berrechid festeggiano un gol con un selfie di gruppo, gli avversari battono in fretta e si procurano un rigore.

04/04/2019

Quando un'esultanza può diventare indigesta. Per informazioni chiedere ai giocatori del Youssoufia Berrechid, squadra del campionao marocchino che nell'ultimo turno ha ospitato il Mouloudia Oujda. Alla mezz'ora i padroni di casa trovano il vantaggio con un meraviglioso gol di El Fakih e decidono di festeggiare con un bel selfie di gruppo.

Un'esultanza già vista e rivista (Totti e Balotelli solo per citarne due) che però va per le lunghe. E così appena i giocatori rimettono piede in campo, l'arbitro fischia la ripresa e il Mouloudia si riversa immediatamente in avanti, cogliendo di sorpresa il Youssoufia Berrechid e guadagnando un calcio di rigore.

Il gol del Youssoufia Berrechid regge per soli 10 secondi, perché dal dischetto Loualji non sbaglia e firma l'1-1 che sarà il risultato definitivo. Siamo certi che la prossima volta il Youssoufia Berrechid opterà per un'esultanza più tradizionale.