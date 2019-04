Una giornata speciale per Roberto Mancini. Oggi il ct dell'Italia ha ricevuto il premio Bearzot, battendo i colleghi Gennaro Gattuso e Gian Piero Gasperini.

Mancini è stato poi protagonista di un incontro organizzato a Roma dall’Unicef, di cui è ambasciatore, e ha avuto modo di parlare di tanto altro. A partire da Moise Kean e dagli ululati razzisti che gli hanno rivolto alcuni tifosi del Cagliari:

Quello che è successo a Kean è insopportabile. Purtroppo capita spesso, non se ne può più. Bisogna solo agire e duramente. Bonucci? Credo sia stato frainteso. In ogni caso non ci saranno problemi in Nazionale, anche perché non so se saranno convocati Balotelli, Bonucci e Kean (ride, ndr). Li conosco e sono tutti ragazzi perbene. I problemi sono invece quelli legati al razzismo, bisogna fare qualcosa. In Inghilterra educano i bambini