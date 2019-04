L'ex difensore attacca il numero 19 bianconero.

di Redazione Fox Sports - 04/04/2019 13:02 | aggiornato 04/04/2019 13:07

Non è bastato il chiarimento su Instagram. Leonardo Bonucci continua a ricevere attacchi per le parole pronunciate dopo il match tra Cagliari e Juventus sugli ululati razzisti rivolti a Moise Kean da alcun tifosi dei sardi. L'ultimo arriva da Lilian Thuram, ex difensore bianconero che ha parlato a Le Parisien:

Kean deve essere fiero nell'avversità come dovrebbero fare tutte le persone di colore davanti a persone come Bonucci che invece vorrebbero che si rassegnassero. Le parole di Bonucci le utilizzerebbero in tanti. Semplificate, vogliono dire che i neri si meritano ciò che gli capita. La domanda giusta da fare a Bonucci invece sarebbe: cosa ha fatto Kean per meritarsi tanto disprezzo? Bonucci non dice mai ai tifosi che hanno torto, dice a Kean che se l'è cercata. È come quando una donna viene stuprata e c'è chi parla del modo in cui era vestita. Per colpa di gente così non si riesce a progredire

Thuram prosegue:

Bonucci non è uno stupido, è chiaro abbia una certa della società. I suoi propositi sono letteralmente vergognosi. Bisogna essere chiari sul razzismo. Quei buu rappresentano il disprezzo verso tutte le persone, compresi i bambini, che hanno il colore della pelle di Kean. A Kean e alle persone nere voglio dire di essere fieri ed esigere rispetto da gente come Bonucci che vorrebbero curvassero la schiena”.

Il francese se la prende anche con altri giocatori della Juve:

Sento ripetere ogni volta che la prossima partita sarà sospesa, e invece non succede mai nulla. Le istituzioni se ne fregano. Se fosse davvero stato un problema, la gara sarebbe stata fermata. La Juve avrebbe dovuto lasciare il campo e una soluzione si sarebbe trovata

Infine l'ex Parma chiude così: