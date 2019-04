La gara dell'Allianz Arena si gioca sabato alle 18.

04/04/2019

Il big match della 31ª giornata di Serie A è senza dubbio Juventus-Milan. La gara dell'Allianz Stadium vede i bianconeri primi in classifica con 18 punti di vantaggio sul Napoli, mentre i rossoneri cercano di rimanere agganciati al quarto posto dopo il pari contro l'Udinese nell'ultimo turno.

All'andata i bianconeri si sono imposti 2-0 a San Siro grazie alle reti di Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

10 curiosità e le statistiche di Juventus-Milan

Getty Images Bonucci è stato l'ultimo marcatore del Milan contro la Juventus.

Escludendo Diego Milito nel 2008/09 (che aveva già giocato in precedenza in Serie B), l’ultimo giocatore prima di Krzysztof Piątek a segnare almeno 20 gol nel suo primo massimo campionato italiano era stato Andriy Shevchenko, nel 1999/2000.

L’ultimo marcatore del Milan contro la Juventus in Serie A è stato Leonardo Bonucci - il difensore attualmente alla Juventus ha trovato la rete nell’ultimo match contro il Cagliari e non ha mai segnato in due incontri consecutivi nel massimo campionato.

Tra i giocatori con almeno due reti all’attivo, l’attaccante della Juventus, Moise Kean è quello con la miglior media minuti/gol (uno ogni 53 giocati) nei cinque maggiori campionati europei 2018/19.

La Juventus ha schierato 30 formazioni diverse in queste prime 30 giornate di campionato.

Il Milan ha perso l’ultima trasferta di campionato (contro la Sampdoria) e non infila due sconfitte consecutive fuori casa in Serie A da ottobre 2017 (tre in quel caso).

La Juventus è una delle quattro squadre ancora imbattute in casa nei cinque maggiori campionati europei in corso, insieme a PSG, Liverpool e Borussia Dortmund.

L’ultimo successo del Milan in casa della Juventus in Serie A risale a marzo 2011 (0-1) grazie a una rete realizzata dall’attuale allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, e quando sulla panchina del Milan sedeva Massimiliano Allegri.

La Juventus ha vinto le ultime sette gare interne contro il Milan nel massimo campionato: i bianconeri non hanno mai ottenuto otto successi casalinghi consecutivi contro i rossoneri nella loro storia in Serie A.

Il Milan è la squadra che ha segnato più reti alla Juventus nella sua storia in Serie A (214).

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 12 partite contro la Juventus in Serie A (11P): il successo è arrivato nell’unica gara del parziale in cui i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata.

Juventus-Milan: data, orario e info biglietti

Juventus-Milan si gioca sabato 6 aprile alle 18 all'Allianz Stadium. I biglietti per Juventus-Milan sono acquistabili in vendita libera dalle 10 di mercoledì 27 marzo alle 18 di sabato 6 aprile. I canali di vendita autorizzati sono il sito web di TicketOne e le ricevitorie abilitate. Di seguito i prezzi dei biglietti per Juventus-Milan:

Tribuna ovest laterale primo anello: 175€

Tribuna ovest laterale secondo anello: 155€

Tribuna ovest secondo anello: 170€

Tribuna family: 200€

Tribuna est centrale primo anello: 250€

Tribuna est centrale secondo anello: 250€

Tribuna est laterale primo anello: 200€

Tribuna est laterale secondo anello: 170€

Tribuna nord primo/secondo anello: 75€

Tribuna sud primo/secondo anello: 75€

Tribuna ospiti: 75€

Dove vedere Juventus-Milan in TV e streaming

Juventus-Milan sarà visibile in diretta TV su Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Juventus-Milan in streaming basta collegarsi a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure, in alternativa, in abbonamento a NOW TV.

Juventus-Milan: le probabili formazioni

Allegri non dovrebbe rischiare Cristiano Ronaldo nella gara contro i rossoneri: il tecnico ha dichiarato di voler tenere fuori il portoghese per averlo al meglio nel match contro l'Ajax. Gattuso dovrebbe schierare Castillejo nel tridente, scalando Calhanoglu al posto di Paquetà, infortunato.