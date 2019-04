Il centrocampista francese sbotta: ha detto al compagno di squadra Pjanic che in caso di buu razzisti lascerà il campo.

04/04/2019

Blaise Matuidi non ne può più. Un anno fa, esattamente il 6 gennaio 2018, il centrocampista della Juventus fu ricoperto di buu razzisti durante un match col Cagliari in scena alla Sardegna Arena. La stessa cosa è successa nella stagione in corso, soprattutto dopo la rete del 2-0 di Moise Kean e l'esultanza del classe 2000 sotto la curva sarda.

Se dovessero ripetersi episodi simili, Matuidi abbandonerà il campo di gioco. Proprio così. Lo ha detto Miralem Pjanic, come riportato da Tuttosport: "Blaise è molto dispiaciuto. E ci ha detto che la prossima volta che ci sarann ululati razzisti lascerà il campo".

Il bosniaco ha poi aggiunto:

L'esultanza e i cori razzisti non sono legati. Ognuno può esultare nel modo in cui vuole, anche io avrei potuto segnare ed esultare alla stessa maniera e sarebbe successa la stessa cosa. Anche l'anno scorso era successa la stessa cosa, è la seconda volta che Matuidi vive questa situazione ed è una cosa brutta. Ci dispiace perché Kean e Matuidi l'hanno vissuta male, come noi che abbiamo visto quanto i ragazzi fossero tristi dopo la partita. Parlo anche di Alex Sandro. E nella squadra del Cagliari ci sono alcuni giocatori di colore...

Poi ha concluso: