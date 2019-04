A pochi giorni da Juve-Milan, il portiere polacco ripensa al rigore parato al Pipita.

di Redazione Fox Sports - 04/04/2019 11:52 | aggiornato 04/04/2019 16:56

Sabato 6 aprile alle ore 18 si affronteranno Juventus e Milan per la 31esima giornata di Serie A. A pochi giorni dalla sfida, il portiere dei bianconeri Wojciech Szczesny ripensa alla gara d'andata e soprattutto al rigore parato a Gonzalo Higuain, oggi finito al Chelsea.

Juventus-Milan - ha esordito Szczesny a Sky Sport - è sempre Juventus-Milan. Parliamo di una grande partita, dobbiamo vincere visto che dopo c'è la Champions League. All'andata Cristiano Ronaldo, che ha Real Madrid insieme a Higuain, mi diede qualche consiglio su come parare il rigore, magari non sapendo che io ho giocato un anno alla Juve insieme al Pipita. Mi disse di andare giù subito perché Gonzalo è uno che non guarda mai il portiere, cosa che è vera. E alla fine io ho parato il rigore

Il polacco si è poi soffermato sul portoghese:

Questa è proprio una caratteristica di Cristiano. Quando ci fischiano un rigore contro, lui mi si avvicina per parlare. A volte non dice nulla di che, ma così mette pressione all'avversario. Credo che il nostro colloquio cambi qualcosa nella testa di chi sta per tirare

