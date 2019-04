L'attaccante argentino ha segnato il gol del momentaneo 2-0 contro il Genoa, ma nel settore ospiti non ha esultato quasi nessuno.

di Redazione Fox Sports - 04/04/2019 11:23 | aggiornato 04/04/2019 16:29

Il ritorno in campo dopo 53 giorni, quello al gol dopo 107. Mauro Icardi ha messo un punto ed è ripartito con la sua Inter, trascinata in quel di Genoa con un gol segnato su rigore e un assist per la rete del 3-0 di Perisic. Una prestazione super che ha permesso ai nerazzurri di vincere 4-0 e tenersi stretto il terzo posto in classifica.

Sul rapporto tra il numero 9 e i tifosi c'è però molto da lavorare. In particolare quello con la parte calda della tifoseria interista, che ha scaricato l'ex capitano con un durissimo comunicato. Anche a Genova il classe 1993 è stato pesantemente contestato, con cori e fischi prima, durante e dopo la partita.

Emblematico quanto successo dopo il rigore valso il momentaneo 2-0. Icardi gonfia la rete e le telecamere inquadrano il settore ospiti di Marassi che non esulta. In un video si vede un capo ultras che ferma i tifosi e gli chiede di non esultare, a testimonianza della spaccatura che si è creata. Una crepa che il tempo e le vittorie possono far dimenticare.