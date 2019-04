Buona prestazione dell'ex capitano che ha segnato e fatto segnare. Gli abbracci dei compagni e l'applauso di Marotta, ma Spalletti frena: "Poteva segnare un altro gol".

di Alberto Casella - 04/04/2019 10:29 | aggiornato 04/04/2019 10:35

Gol, assist e vittoria, pure larga. Pochi irriducibili ottimisti avrebbero pensato che l'Inter domata tre giorni prima a San Siro dalla Lazio potesse sbancare, per giunta proprio nel giorno del rientro di Icardi, il campo del Genoa, la stessa squadra che dieci giorni fa aveva alzato, unica a riuscirci in questo campionato, lo scalpo della Juventus.

Una squadra completamente diversa da quella di domenica - ma il camaleontismo è una sua caratteristica ormai acclarata - opposta soprattutto nell'atteggiamento, che è quello che conta, nell'attaccare gli spazi e nel fiondarsi per prima sulle seconde palle e poi, diciamolo, una squadra con un centravanti vero, che l'altra sera mancava e che è un'arma in più. Anche perché fin da subito ha la faccia giusta e si vede.

Intendiamoci, Icardi non avrà fatto mirabilie, ma la sua presenza e suoi movimenti hanno tenuto in costante apprensione la difesa del Genoa, un reparto che nelle ultime 5 partite aveva subito soltanto 3 gol. E la trattenuta di Romero, quella che ha portato a rigore ed espulsione, ne è la conseguenza più evidente.

Inter, per Icardi gol numero 123: raggiunto Vieri al settimo posto fra i bomber nerazzurri

Inter, Icardi gol e assist

La pressione era tutta su di lui. Prima il comunicato della curva nord, poi i fischi durante il riscaldamento e gli insulti - inequivocabili: "Vattene, uomo di m***" - che Mauro sapeva di poter esorcizzare in un solo modo: segnando. Sembra fatta al 19' quando ha la possibilità di indirizzare la partita, ma la voglia di strafare lo beffa e il palo gli ricaccia indietro l'urlo liberatorio. Più tardi sembra ciccare malamente il pallone ma arriva Mariani a spiegare che la colpa è di Romero: rigore, lo tira lui. E se lo sbaglia? No, non sbaglia. Freddo e letale contro Radu, l'allievo pararigori di Handanovic, per il gol numero 123, settimo nella graduatoria dei grandi goleador dell'Inter alla pari con Bobo Vieri. I compagni corrono ad abbracciarlo e i pochi restii li porta a spinta Nainggolan. Pace è fatta.

Un gol su rigore e un assist per Icardi a Marassi contro il Genoa

Gli applausi dei tifosi

Nel secondo tempo, poi, arriva anche l'assist al bacio per Ivan Perisic, il capo dei Proci, ma non è più tempo di guerra per Icardi. E infatti dal croato arriva il cinque e un grazie sussurrato, ma tanto basta anche perché dagli spalti adesso piovono solo applausi, dalla curva nerazzurra fino a Marotta. E quando a una decina di minuti dal termine Mauro lascia il posto a Keita, dall'incrocio con Spalletti esce persino un gesto che assomiglia a un cinque. Icardi è tornato.

Gagliardini su Icardi: "L'abbiamo abbracciato perché si fa così quando un compagno segna"

Ma a Spalletti non basta

Nel post partita, poi, il tecnico, pur raggiante per il successo ritrovato, veste i panni del pompiere, almeno per quello che riguarda il suo numero 9:

Mauro ha fatto una buona partita, ma avrebbe potuto fare anche un altro gol: per i presupposti che si erano creati poteva fare qualcosa di più. Si parla sempre di chi fa gol e sforna assist, ma va menzionata tutta la squadra. Lui deve legare di più con tutta la squadra e se non rispetti la squadra è giusto che stai fuori. Ora possiamo essere più forti con lui. Ha mostrato personalità sul rigore: si è confrontato con i compagni che gliel'hanno fatto battere.

Le dichiarazioni dei compagni

Da parte dell'ex capitano solo manifestazioni social - inclusa una foto di esultanza insieme a Perisic - mentre Wanda Nara ha preferito il silenzio. Fra i compagni, Nainggolan ha ricordato che in campo si va per l'Inter e che Icardi ha dimostrato di sapersi mettere a disposizione della squadra. Fra i primi a complimentarsi in campo con il bomber nerazzurro, nel post match Gagliardini ha dichiarato: