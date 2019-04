Decide un rigore trasformata da Petagna.

di Redazione Fox Sports - 04/04/2019 01:02 | aggiornato 04/04/2019 11:07

Dopo la vittoria in casa dell'Inter, un'altra trasferta per la Lazio di Inzaghi. I biancocelesti sono impegnati nel match di Ferrara contro la SPAL nel turno infrasettimanale valido per la 30ª giornata di Serie A. I padroni di casa arrivano dopo la vittoria nello scontro diretto in casa del Frosinone, vittoria che ha permesso ai ferraresi di piazzarsi al 16esimo posto in classifica con 29 punti, 4 in più dell'Empoli terzultimo. Con la vittoria sull'Inter, la Lazio è adesso quinta in classifica con 48 punti: i biancocelesti hanno scavalcato i cugini della Roma, fermi al settimo posto con 47 punti.

Vince 1-0 la SPAL che conquista i tre punti grazie al rigore trasformato nel finale da Petagna.

Nel prossimo turno la SPAL giocherà in casa del Cagliari domenica 7 aprile alle 15. Discorso diverso per la Lazio, che tornerà a giocare all'Olimpico ospitando il Sassuolo, nella gara di domenica alle ore 18. Ma adesso guarda il video dei gol e degli highlights di SPAL-Lazio 1-0: