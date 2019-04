Sassuolo-Chievo è il match valido per la 30ª giornata di Serie A che si gioca giovedì 4 aprile alle 19 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa si presentano alla gara dopo la sconfitta con il Bologna, la seconda consecutiva dopo il ko contro la Sampdoria, sconfitta che li ha fatti scendere al 14esimo posto in classifica con 32 punti. Il Chievo, invece, ha perso il match contro il Cagliari e rimane ultimo in classifica con 11 punti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK