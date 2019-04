Calendari troppo fitti e la delicata situazione del paese sullo sfondo: la matricola vinotinto gioca due volte nello stesso giorno. Il tecnico: "Orgoglioso dei miei ragazzi".

di Andrea Bracco - 04/04/2019 12:31 | aggiornato 04/04/2019 12:36

Deportivo Lara. Segnatevi il nome di questa squadra perché nei prossimi giorni la sentirete menzionare molto spesso. Il motivo? Semplice: il Depor gioca sempre. Sì, avete capito bene: la matricola venezuelana con sede nella città di Barquisimeto sta affrontando un tour de force veramente intenso, dato che nell'arco di una settimana scenderà in campo per ben quattro volte. Già, perché il calendario sudamericano non fa prigionieri ed è cronicamente vittima di disorganizzazione, soprattutto all'interno delle istituzioni.

Questa volta però la realtà ha davvero superato la fantasia, perché il Deportivo Lara ha dovuto giocare due match nello stesso giorno: la compagine allenata da Leonardo Gonzalez si è vista infatti programmare un recupero di campionato nel pomeriggio di mercoledì sul campo degli Llaneros de Guanaré, mentre alla sera la Conmebol gli aveva piazzato il delicato impegno casalingo di Copa Libertadores contro gli argentini dell'Huracan. Poco male, perché nonostante tutto le cose sono andate perfettamente: la squadra B ha pareggiato in trasferta, mentre i cosiddetti titolari hanno regolato 2-1 il Globo.

In questi casi si dice che tutto è bene ciò che finisce bene, ma quello accaduto in Venezuela non è il primo episodio di questo tipo. Il subcontinente, sempre in preda alla confusione, già in passato è balzato all'onore delle cronache per eventi del genere: di recente alcune squadre colombiane ed ecuadoriane sono state costrette a scendere in campo due volte a distanza di poche ore, perché né la federazione locale né quella continentale hanno voluto rinviare ulteriormente gli impegni di un calendario già molto fitto di suo.

Il settore del Metropolitano di Barquisimeto destinato ai tifosi del Deportivo Lara: la squadra ha giocato due partite nello stesso giorno

Il Deportivo Lara paga in particolare la situazione molto delicata che sta vivendo il Venezuela. Già in occasione della partita casalinga di Copa Libertadores contro il Cruzeiro, i rojinegros sono scesi in campo senza poter nemmeno dare il calcio di inizio al match, perché nell'ultimo periodo il governo centrale di Caracas ha tagliato sull'energia elettrica in gran parte del paese, impedendo così che si possano giocare delle gare in notturna. Il leader del partito socialista Nicolas Maduro ha dato la colpa di tutto ciò al suo rivale politico Guaidò, una figura molto controversa che, di recente, si è fatto largo tra il consenso popolare di un paese ridotto ormai alla fame.

In tutto ciò a rimetterci è stata anche la federazione venezuelana e, di rimbalzo, tutti i club. Solo a Caracas la situazione sembra paradossalmente migliore, con le società locali che - seppure tra mille peripezie - riescono ad andare avanti, nonostante gli evidenti problemi economici che sembrano non risparmiare proprio nessuno. Il Deportivo Lara si è visto così costretto a giocare due partite nell'arco di circa 6 ore, con il tecnico Gonzalez che dopo la vittoria sull'Huracan ha cercato comunque di minimizzare l'accaduto:

Sono fiero dei miei ragazzi perché oggi abbiamo ottenuto due grandi risultati. Sappiamo che la situazione non è facile, per questo ci tengo a fare loro i miei complimenti per i tre punti di stasera.

Pelo Grupo B da Libertadores, grupo do @Cruzeiro, o @DeportivoLara e @CSEmelec iriam se enfrentar ontem às 23 horas na Venezuela. Devido a falta de energia elétrica no estádio na hora do confronto o jogo foi remarcado para hoje às 16 horas. pic.twitter.com/vc2LVYO1ML — UaiFut (@fut_uai) March 8, 2019

I problemi del Venezuela si stanno riflettendo di rimbalzo anche sul calcio. Se è vero che di recente abbiamo assistito alle ottime prove delle selezioni under 17 e under 20, segno che si sta cercando comunque di andare avanti, non va dimenticato il controverso l'episodio accaduto al termine dell'amichevole tra la Vinotinto e l'Argentina, che ha portato il ct Dudamel a lasciare la panchina della selezione. Il tecnico si è indispettito quando negli spogliatoi ha visto l'ambasciatore venezuelano in Spagna, sostenitore di Guaidò, scattarsi foto con la squadra in festa.

Una strumentalizzazione che a Dudamel non è andata evidentemente giù, costringendolo a rassegnare le dimissioni irrevocabili dal suo incarico. E l'ex portiere della nazionale non è stato il solo a lasciare il paese di recente: solo nel 2018, i settori giovanili venezuelani si sono visti saccheggiare dei loro migliori talenti, la maggior parte dei quali sono emigrati in Cile, Colombia e Argentina. Uno di questi, Jan Hurtado, di recente si è messo in mostra con la maglia del Gimnasia La Plata, dopo aver lasciato lo Zamora a causa dei troppi stipendi non pagati accumulati nell'ultimo anno. Perché la situazione in Venezuela è questa. E, all'improvviso, ci si accorge che giocare due partite in 6 ore non è la cosa peggiore che possa capitarti.