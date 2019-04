L'ex centrocampista di PSG e Parma, oggi commentatore per beIN SPORTS, è stato protagonista di una gaffe durante la sfida di Ligue 1 tra Strasburgo e Reims.

di Redazione Fox Sports - 04/04/2019 11:10 | aggiornato 04/04/2019 17:16

Mentre mezzo mondo parla di Moise Kean e delle parole di Leonardo Bonucci pronunciate dopo Cagliari-Juventus, in Francia un altro caso di razzismo finisce sulle prime pagine dei giornali. In questo caso non si tratta di ululati ma di una gaffe, commessa dall'ex centrocampista di PSG e Parma Daniel Bravo, oggi commentatore TV per beIN SPORTS.

Durante Strasburgo-Reims, match della 30esima giornata di Ligue 1, Bravo si è lasciato scappare un commento a dir poco fuori luogo su Nuno Da Costa, attaccante capoverdiano dei padroni di casa che nel finale di primo tempo ha sbloccato la partita:

Sei gol, cinque assist, proprio niente male per un nero. Per un giocatore che è stato titolare solo in 17 occassioni

BeIN SPORTS si è mossa immediatamente e su Twitter ha scritto:

Chiediamo scusa per quanto detto durante Strasburgo-Reims, sono state pronunciate parole che potrebbero aver scioccato e che sono contrarie ai nostri valori. Noi combattiamo tutte le forme di discriminazione e in particolare il razzismo. Promuoviamo la diversità, l'uguaglianza e il rispetto attraverso tutte le nostre tramissioni

A chiudere il caso ci ha pensao lo stesso Nuno Da Costa, che ha postato su Twitter una foto insieme a Daniel Bravo insieme al mesaggio:

Un lapsus può capitare, lavora troppo! BeIN SPORTS, elimina il turno infrasettimanale per favore

