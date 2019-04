Il club statunitense prova a convincere il capitano giallorosso, in scadenza il prossimo giugno.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/04/2019 16:02 | aggiornato 04/04/2019 17:22

La scadenza del contratto si avvicina inesorabilmente. Il prossimo 30 giugno Daniele De Rossi vedrà terminare il suo vincolo con la Roma, la sua Roma. A 35 anni potrebbe decidere di smettere, prolungare per un'altra stagione (se il fisico dovesse continuare a sostenerlo) oppure tentare un'avventura all'estero.

Quest'ultima ipotesi sta prendendo quota nelle ultime ore. Come riporta Il Tempo, dalla MLS è infatti arrivata un'offerta molto importante. A recapitarla il Los Angeles FC, da non confondere con i Los Angeles Galaxy in cui milita Zlatan Ibrahimovic.

Il classe 1983 ha deciso però di rimandare qualsiasi discorso sul suo futuro. Cercherà di finire l'annata al meglio (fin qui ha collezionato 20 presenze, 1 gol e 1 assist), provando a trascinare i giallorossi in Champions League. Poi, a campionato concluso, parlerà con la dirigenza e deciderà il da farsi.

In estate potrebbero arrivare offerte anche dall'Italia o da campionati europei. Sì, perché nonostante l'età, De Rossi continua ad avere tantissimi estimatori. Gli Stati Uniti restano però in pole per accoglierlo a fine carriera.