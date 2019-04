Nel periodo in esame il club rossonero ha speso 377 milioni incassandone solo 122, uno sbilancio inferiore soltanto a quello del PSG. Bonucci l'acquisto più caro.

di Alberto Casella - 04/04/2019 17:39 | aggiornato 04/04/2019 17:44

C'è una statistica che vede il Milan sul podio europeo, addirittura sul secondo gradino, stretto fra PSG, nettamente primo, e Manchester City al terzo posto. No, non è uno scherzo, ma una graduatoria di calciomercato di cui non andare troppo fieri.

L'ha compilata Transfermarkt e si basa sul passivo fra quanto speso in acquisti e quanto incassato dalle cessioni nelle ultime due stagioni a livello europeo. E il Milan ci entra a piè pari, iscrivendo il proprio nome vicino, anzi per lo più davanti, ai principali top club del continente.

Negli ultimi anni della gestione Berlusconi, il mercato rossonero si era mosso quasi sotto traccia, senza lustrini né paillettes: poco più di 220 i milioni spesi nelle cinque stagioni fra il 2012-13 e il 2016-17, a fronte di circa 170 milioni incassati dalle vendite. Un operare quasi per la sopravvivenza, almeno per un club ambizioso come il Milan.

Calciomercato Milan: Mirabelli e Fassone hanno trattato acquisti e cessioni nella scorsa stagione

Calciomercato Milan: passivo record negli ultimi due anni

La situazione ereditata da Mister Li e dal suo staff, dunque, non era affatto rosea. Occorreva muoversi sul mercato e questo, va dato atto alla pur controversa proprietà cinese, è stato fatto. Il giudizio, poi, sul modus operandi adottato sta nei risultati ottenuti sul campo e nelle cifre che seguono. Fra il giugno e i primi di luglio 2017 Fassone e Mirabelli si sono mossi con decisione e rapidità. Kalinic, Musacchio, Rodriguez, Biglia, in preda a un raptus bulimico, poi ancora Calhanoglu, Andre Silva, Conti, Borini, Kessie in prestito, fino al colpo Bonucci, 42 milioni, il più caro. Un conto totale da brividi: quasi 200 milioni - 191,98 per la precisione - a fronte di 35,5 incassati.

Maldini, Leonardo e Gazidis insieme in tribuna

Poi in estate il subentro di Elliott per le inadempienze di Mister Li, l'arrivo di Leonardo e il mercato, a cavallo fra le due gestioni, non poteva non risentirne. Comunque, fra la sessione estiva e quella invernale, nella riga uscite c'è scritto 185,50 e in quella delle entrate 87,30. Un po' meglio, ma non ancora abbastanza. Anche perché l'Uefa ha acceso i riflettori del Fair Play Finanziario e a dicembre arriva la prima sentenza: 12 milioni di multa e rosa ridotta nelle prossime due stagioni europee. Nonostante tutto, Leonardo fa i salti mortali e a gennaio, liberatosi dell'ingaggio di Higuain, riesce a piazzare due colpi qualitativamente straordinari, come Piatek e Paquetà, perché l'obiettivo rimane pur sempre un posto in Champions League.

Negli ultimi due anni il #Milan è la squadra che in Italia ha speso più di tutte, seconda in Europa dietro solo al #Psg.



(Fonte @TMit_news) #calciomercato pic.twitter.com/yRp7URfVyZ — nonleggerlo (@nonleggerlo) April 3, 2019

Un colpo di coda, che è anche un'ipoteca sul futuro che però, da un punta di vista finanziario, non presenta tinte confortanti: in due anni le uscite di mercato dicono 377,48 milioni contro 122,85 di entrate e lo sbilancio passivo di 254,63 è il secondo in Europa, dietro al PSG con 288,60 e davanti al Manchester City (249,14), due club da tempo sotto inchiesta da parte dell'Uefa. Se poi si considera che Kessie è in prestito biennale oneroso (8 milioni) dall'Atalanta e a giugno dovrà essere riscattato pagandone altri 24 e che per tenere Bakayoko occorrerebbe scucirne altri 35, oltre ai 5 pagati per il prestito, è chiaro che Leonardo e Gazidis la prossima estate dovranno ricorrere a tutte le loro abilità equilibristiche per riuscire a rinforzare la squadra.

Piatek e Paquetà sono arrivati a gennaio grazie ai salti mortali di Leonardo

Le altre italiane

Una situazione, quella del Milan, che non uguali in Italia. La Juventus, per esempio, pur avendo investito massicciamente per prendere Cristiano Ronaldo, ha un passivo nello stesso biennio di 167 milioni - rilevante, peraltro, il numero degli acquisti e delle cessioni dei bianconeri, quasi 7 volte quello del Manchester United - l'Inter di 54 e il Napoli di 14. Molto più virtuose sono le romane: l'oculato tandem Lotito-Tare ha consentito alla Lazio di chiudere in attivo di oltre 34 milioni. Segno più anche per la Roma che, grazie al tanto vituperato Monchi, negli ultimi due anni ha accantonato addirittura 76,87 milioni.